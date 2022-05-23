SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Almanya
  4. Salih Özcan Dortmund'da! Haaland gitti, Türk yıldız geldi...

Salih Özcan Dortmund'da! Haaland gitti, Türk yıldız geldi...

23.05.2022 11:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bundesliga devi Borussia Dortmund, Köln forması giyen Salih Özcan'ı transfer ettiğini açıkladı.

Salih Özcan Dortmund'da! Haaland gitti, Türk yıldız geldi...
Erling Haaland

Erling Haaland

NOR Norveç
Yaş: 22 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Köln formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklama, milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Alman ekibinin bu transfer için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

FTbgbO1WQAEkZgX

Salih Özcan transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

"DORTMUND'A FAYDA SAĞLAYACAK"

FTbgz-RXsAE49sJ

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak!" açıklamasını yaptı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Milli oyuncu dünya devine! Bonservisi belli olduMilli oyuncu dünya devine! Bonservisi belli oldu
Rüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladıRüya gerçek oluyor! Fatih Terim'i ilk kez açıkladı
Çağlar Söyüncü, göğsümüzü kabartacak!Çağlar Söyüncü, göğsümüzü kabartacak!
Anahtar Kelimeler:
Borussia Dortmund
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

İşte temmuz ayındaki zamlı maaşlar…

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Abdülhamid’in torununa olay olacak cevap!

Sahalarda ender görülen olay!

Sahalarda ender görülen olay!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Balotelli çıldırdı, Süper Lig tarihine adını yazdırdı!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü belli oldu!

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Şampiyon olan Manchester City, rakip kaleciyi hastanelik etti

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

''Çocukları günaha davet ediyormuşum! Umurumda değil''

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Mansur Yavaş açıkladı! MasterChef'in o yarışmacısı...

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

Rahipti bir anda değişti! “Eşcinsel yetişkin film yıldızıyım”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

İtirafı olay yarattı! “Hem beni hem de arkadaşımı...”

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.