Salih Özcan Dortmund'da! Haaland gitti, Türk yıldız geldi...

Köln formasıyla iyi bir çıkış yakalayan Salih Özcan, Borussia Dortmund'a transfer oldu.

Kulüpten yapılan açıklama, milli oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre Alman ekibinin bu transfer için Köln'e 10 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği ifade edildi.

"HER ŞEYİ YAPMAYA HAZIRIM"

Salih Özcan transferi sonrası yaptığı açıklamada, "Dortmund'un enerjisinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde düzenli oynama fırsatı bu kararı vermemde önemli rol oynadı. 81 bin taraftarın önünde kendimi geliştireceğim için çok mutluyum. Çok hırslıyım. Her şeyi yapmaya hazırım." ifadelerini kullandı.

"DORTMUND'A FAYDA SAĞLAYACAK"

Dortmund Sportif Direktörü Sebastian Kehl ise "Salih Özcan, Bundesliga'nın yükselişteki orta saha oyuncularından biri. Çok güçlü bir oyuncu. Takımı için her şeyi yapan, zihniyeti, fiziği, oyun zekası çok güçlü biri olarak Dortmund'a çok faydalı olacak!" açıklamasını yaptı.

