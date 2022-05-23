Salih Özcan Borussia Dortmund’dan yapılan açıklama sonrası merak konusu oldu. Ünlü futbolcu, günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Peki Salih Özcan kimdir? Borussia Dortmund’a transfer olan Salih Özcan nereli ve kaç yaşında, bonservis bedeli ne kadar? Ünlü futbolcunun, hayatı, biyografisi ve kariyerine ilişkin bilgiler haberimizde...

SALİH ÖZCAN KİMDİR?

Salih Özcan, 11 Ocak 1998 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi.

Salih Özcan, Türk milli futbolcu kariyerine Alman takımlarındaki alt yapılarda başladı. Ünlü futbolcu daha önce 1. FC Köln'de forma oynuyordu.

Bu sezon 25 maçta yer alan orta saha oyuncusu 2 gol ve 1 asist ile süreci tamamladı. 24 yaşındaki oyuncu U15, U16, U17, U18, U19, U20 ve U21 milli takımlarda Almanya için oynadı.

BORUSSİA DORTMUND'A TRANSFER OLAN SALİH ÖZCAN NERELİ VE KAÇ YAŞINDA?

Salih Özcan şu anda 24 yaşında. Ünlü futbolcu, Almanya'nın Köln şehrinde dünyaya gelmiştir. Salih Özcan'ın profesyonel futbol kariyeri:

2016- 1. FC Köln II

2016-2022 1. FC Köln

2019 → Holstein Kiel

2022- Borussia Dortmund

Salih Özcan'ın milli takım kariyeri:

2012-2013 Almanya U-15

2013-2014 Almanya U-16

2014-2015 Almanya U-17

2016 Almanya U-18

2016-2017 Almanya U-19

2017 Almanya U-20

2019-2021 Almanya U-21

2022 - Türkiye

SALİH ÖZCAN'IN BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

Bundesliga devi Borussia Dortmund'un Salih Özcan için 10 milyon Euro’ya yakın bir bonservis ücreti ödeyeceği iddia ediliyor.

