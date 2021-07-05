Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan antrenman öncesinden açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR"

Alanyaspor'da güzel iki sezon geçirdim. Alanyaspor kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş'a gelerek gördüm. Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah güzel günler beni bekliyor.

"HEDEF HER ZAMAN KUPADIR"

Sakatlık problemim yok. Beşiktaş'a gol ve asistlerimle katkı sağlamak istiyorum. Mücadele olarak da en iyisini yapmayı, Beşiktaş'a katkı vermeyi hedefliyorum. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmaktır, benim de bu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HARİKA OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olacak. Daha önce Roma'da oynamıştım, bu ikinci olacak. İnşallah forma giyerim ve iyi işler yaparım."

"DÜNYA YILDIZLARIYLA MÜCADELE ETTİM"

Kariyerimde dünya yıldızı diyebileceğim isimlerle forma mücadele ettim. Beşiktaş'ta çok değerli isimler var. Bu isimlerle forma yarışında olmak ve takım arkadaşı olmak harika bir his. Kendimi şanslı hissediyorum.

"DİĞER TAKIMLAR DA İSTEDİ"

Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığı bilinirken bu konu hakkında Salih, "Transfer sürecim kolay olmadı. Diğer takımlar beni istedi, buradan onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Bucaspor'dayken de beni istemişti ama kısmet bugüneymiş. Beşiktaş olması, şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi olması, Sergen Hoca olması kararımda büyük etkendi." dedi.

"8 NUMARA GİYECEĞİM"

8 numaralı forma ile Beşiktaş'ta mücadele edeceğim. Ayrıca saha içinde de 8 numara pozisyonunda oynamak benim için daha iyi. Sergen Hoca, takımda beni görmek istediğimiz menajerime iletti. Sahada nerede oynatır, hoca karar verir.

"SERGEN HOCA ETKİLİYDİ"

Beşiktaş formasını hemen sırtıma geçirmek ve 11 oyuncusu olmak istiyorum. Sergen Hoca gerçekten transferde etkiliydi. 2013'te Sergen Hoca'nın benimle ilgili güzel yorumu vardı, o da beni etkiledi. Şampiyonluklar kazanmak ve bu formaya güzel hizmet etmek istiyorum.

"LJAJIC ROMA'DAN ARKADAŞIM"

Adem Ljajic, Roma'dan takım arkadaşım. Henüz görüşmedik, sanırım yarın takıma katılacak. Karakterli ve iyi bir çocuk. Yeniden kendisiyle bir araya gelecek olmak güzel.



