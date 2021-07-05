SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Beşiktaş
  4. Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı

Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı

05.07.2021 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alanyaspor ile sözleşmesi sona erdikten sonra Beşiktaş'a imza atan Salih Uçan, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Galatasaray'a transferi konusunda da konuşan yıldız futbolcu bu konuya açıklık getirdi.

Salih Uçan'dan Galatasaray itirafı

Beşiktaş'ın yeni transferi Salih Uçan antrenman öncesinden açıklamalarda bulundu.

"YENİ BİR MACERA BAŞLIYOR"

Alanyaspor'da güzel iki sezon geçirdim. Alanyaspor kararımın ne kadar doğru olduğunu Beşiktaş'a gelerek gördüm. Benim için yeni bir macera başlıyor. İnşallah güzel günler beni bekliyor.

"HEDEF HER ZAMAN KUPADIR"

Sakatlık problemim yok. Beşiktaş'a gol ve asistlerimle katkı sağlamak istiyorum. Mücadele olarak da en iyisini yapmayı, Beşiktaş'a katkı vermeyi hedefliyorum. Beşiktaş'ın hedefi her zaman kupa kazanmaktır, benim de bu.

"ŞAMPİYONLAR LİGİ HARİKA OLACAK"

Şampiyonlar Ligi'nde oynamak harika olacak. Daha önce Roma'da oynamıştım, bu ikinci olacak. İnşallah forma giyerim ve iyi işler yaparım."

"DÜNYA YILDIZLARIYLA MÜCADELE ETTİM"

Kariyerimde dünya yıldızı diyebileceğim isimlerle forma mücadele ettim. Beşiktaş'ta çok değerli isimler var. Bu isimlerle forma yarışında olmak ve takım arkadaşı olmak harika bir his. Kendimi şanslı hissediyorum.

Ghezzal'ın babasından Galatasaray açıklamasıGhezzal'ın babasından Galatasaray açıklaması

"DİĞER TAKIMLAR DA İSTEDİ"

Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığı bilinirken bu konu hakkında Salih, "Transfer sürecim kolay olmadı. Diğer takımlar beni istedi, buradan onlara teşekkür ediyorum. Beşiktaş, Bucaspor'dayken de beni istemişti ama kısmet bugüneymiş. Beşiktaş olması, şampiyon olması, Şampiyonlar Ligi olması, Sergen Hoca olması kararımda büyük etkendi." dedi.

"8 NUMARA GİYECEĞİM"

8 numaralı forma ile Beşiktaş'ta mücadele edeceğim. Ayrıca saha içinde de 8 numara pozisyonunda oynamak benim için daha iyi. Sergen Hoca, takımda beni görmek istediğimiz menajerime iletti. Sahada nerede oynatır, hoca karar verir.

Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor!Ronaldo ve Messi aynı takımda buluşuyor!

"SERGEN HOCA ETKİLİYDİ"

Beşiktaş formasını hemen sırtıma geçirmek ve 11 oyuncusu olmak istiyorum. Sergen Hoca gerçekten transferde etkiliydi. 2013'te Sergen Hoca'nın benimle ilgili güzel yorumu vardı, o da beni etkiledi. Şampiyonluklar kazanmak ve bu formaya güzel hizmet etmek istiyorum.

"LJAJIC ROMA'DAN ARKADAŞIM"

Adem Ljajic, Roma'dan takım arkadaşım. Henüz görüşmedik, sanırım yarın takıma katılacak. Karakterli ve iyi bir çocuk. Yeniden kendisiyle bir araya gelecek olmak güzel.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay"Müge Anlı'ya vereceğim" diyerek kaydetmiş! İstanbul'da tüyler ürperten olay
3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti3 ayaklı kedi, 2 ayaklı yavru doğurdu! Böylesi daha önce görülmemişti
Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...Ghezzal'ın babası resmen açıkladı! G.Saray...
Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İşte memurların yeni zam tablosu

İşte memurların yeni zam tablosu

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Düğününde bin tane 5 lira taktılar! Sebebi bakın ne çıktı

Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!

Fenerbahçe'den Vitor Pereira ve Caner Erkin paylaşımı!

Gelen teklifi reddetti! Onyekuru kararını verdi

Gelen teklifi reddetti! Onyekuru kararını verdi

F.Bahçeli yıldız isme 2 teklif birden!

F.Bahçeli yıldız isme 2 teklif birden!

Fenerbahçe'de dikkat çeken eksiklik!

Fenerbahçe'de dikkat çeken eksiklik!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

Avrupa futbolunda deprem! 2 dev kulüp küme düşürüldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

F.Bahçe'nin yeni hocası resmen açıklandı

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Arda Turan'a 1 yıllık sözleşme

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Gökhan Gönül İstanbul’da kalıyor! İşte yeni takımı…

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.