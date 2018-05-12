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Salih Uçan hakkında şok eden açıklama!

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 12.05.2018 10:22 | Son Güncelleme

İsviçre Ligi'nde küme düşmeme mücadelesi veren Sion'da başkan Christian Constantin, Salih Uçan'ı da yakından ilgilendiren açıklamalarda bulundu.

Salih Uçan hakkında şok eden açıklama!

İsviçre Ligi takımlarından Sion forması giyen Salih Uçan, küme düşme tehlikesiyle karşı karşıya. Son iki haftaya girilen İsviçre Ligi'nde Sion, ligde kalma adına avantajı elinde tutsa da kalan iki maçın kaybedilmesi durumunda ligden düşebilir.

''KİMSE BURADAN GİDEMEZ!''

Sion Başkanı Christian Constantin ise futbolcuları sert bir dille uyarırken ''Son maçı kazandık evet ama dikkatli olmalıyız. Eğer ligi sonuncu bitirirsek ve ligden düşersek ne olur? Öyle olursa hiçbir futbolcunun buradan gitmesine izin vermem'' diye konuştu.

Son 2 haftaya 36 puan ile giren Sion, son sıradaki Luzern'in 4 puan ilerisinde yer alıyor. Bonservisi Fenerbahçe'de bulunan Salih Uçan'ın sarı lacivertli takım ile 2019 yılına kadar sözleşmesi devam ediyor.

24 yaşındaki Türk futbolcu, bu sezon İsviçre Ligi'nde 18 maça çıkarken 2 gol ve 4 asist ile mücadele etti. (SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
salih uçan Christian Constantin sion

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