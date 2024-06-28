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Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti! Yıldız oyuncu tatilini bırakıp İstanbul'a geldi...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.06.2024 15:05
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Beşiktaş'la sözleşmesi sona eren Salih Uçan, siyah-beyazlıların kendisine yaptığı uzatma teklifini kabul etti. Yıldız oyuncu evrak işlemlerini tamamlamak için tatilini yarıda kesip İstanbul'a geldi.

Salih Uçan sözleşme teklifini kabul etti! Yıldız oyuncu tatilini bırakıp İstanbul'a geldi...

Beşiktaş'ta Salih Uçan dönemi devam edecek. Sözleşme uzatma görüşmelerinde mutlu sona ulaşan siyah-beyazlılar Salih Uçan'ı İstanbul'a davet etti.

300 BİN EURO KAZANIYORDU

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Takımın en az kazanan oyuncularından biri olan Salih Uçan, Beşiktaş yönetiminden zam talep etti. Bu talebi olumlu karşılanan milli oyuncu kısa süre içinde el sıkıştı.

1.2 MİLYON EURO

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Maaşına belirgin zam yapan Beşiktaş yönetimi, Salih Uçan'a 3 yıllık sözleşme ve 1.2 milyon euro sözleşme önerdi. Mukaveleyi tamamlamak için tatilini yarıda kesen Salih Uçan İstanbul'a geldi. Anlaşmanın kısa süre içinde duyurulması bekleniyor.

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Salih Uçan beşiktaş
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