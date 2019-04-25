Salihli Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Özcan Sezgin hayatını kaybetti

Salihli’nin tanınmış simalarından olan ve Fenerbahçeliler Derneği Başkanı olarak da görev yapan Özcan Sezgin, yakalandığı amansız hastalık sonucu hayatını kaybetti.
Salihli'de bir dönem DYP İlçe yöneticiliği ile Belediye Meclis Üyeliği görevlerinde de bulunan Sezgin, Kızılay Derneği Salihli Şubesi’nde de aktif olarak yer aldı. Sezgin’in cenazesinin yarın Hamidiye Camisinde ikindi namazına müteakip kılınacak olan cenaze namazının ardından toprağa verileceği öğrenildi.
Evli ve 2 çocuk babası olan Sezgin, yakalandığı amansız hastalık nedeniyle bir süredir Ege Üniversitesi’nde tedavi görüyordu.
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