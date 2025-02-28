SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Sallai Macaristan medyasına konuştu! "İlk maçımda çenem düştü" "O maçı heyecanla bekliyorum..."

Sallai Macaristan medyasına konuştu! "İlk maçımda çenem düştü" "O maçı heyecanla bekliyorum..."

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
28.02.2025 20:16
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaraylı futbolcu Roland Sallai, ülkesinin basınına konuştu. Macar kanat oyuncusu, Nemzeti Sport'a verdiği röportajda Türkiye ile UEFA Uluslar Ligi'nde oynayacakları maç hakkında da ifadelerde bulundu.

Sallai Macaristan medyasına konuştu! "İlk maçımda çenem düştü" "O maçı heyecanla bekliyorum..."
Roland Sallai

Roland Sallai

MAC Macaristan
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Galatasaray'a geldiği günden beri mücadeleci ve istekli oyunuyla hocası Okan Buruk'un ve Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlüne giren Macaristanlı kanat oyuncu Roland Sallai, Galatasaray sürecini ve geldiğinden beri ne hissettiğini anlattı. Macar yıldız Galatasaray'a geldiği için doğru karar verdiğini belirtti.

"İLK MAÇIMDA ÇENEM DÜŞTÜ"

0

20 Mart perşembe günü Rams Park'ta oynanacak Türkiye - Macaristan maçına değinen Roland Sallai, "İnanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Evdeki maçlarımızdan yola çıkarak, atmosferin muhteşem olacağını söylemekten başka bir şey söyleyemem. O maçı heyecanla bekliyorum. Kulübe geldiğimde, birçok kişi bana Galatasaraylı taraftarların fanatizmine, evdeki maçlarımızda yaşanan atmosfere hazırlanmamı söyledi. Kariyerim boyunca birçok büyük stadyumda oynadım, biraz daha gürültülü olacağını düşünüyordum. Sonra ilk maçımda çenem düştü, çünkü daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım" dedi.

"PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM"

Sakatlığı hakkında da açıklamarda bulunan Roland Sallai, "Sağlık ekibi çarşamba günü bacağımı detaylı bir şekilde inceledi ve hafta içi kupa maçını riske atmamak için kaçırmam konusunda anlaştık. Bacağım biraz ağrıyordu, ancak her şey yolunda giderse pazar günü Kasımpaşa’ya karşı oynanacak lig maçında sahada olacağım" şeklinde konuştu.

"MÜMKÜN OLAN EN İYİ YERE GELDİM"

2

Galatasaray'a gelişi ve alışma süreci hakkında konuşan Roland Sallai, "Mümkün olan en iyi yere geldim. Diğerleri beni hemen kabul etti, adaptasyonun ardından soyunma odasında kendimi evimde gibi hissediyorum. Takım arkadaşlarını tanıtmaya gerek yok, çünkü kadroda birçok büyük isim var, sadece Alvaro Morata, Mauro Icardi, Dries Mertens veya Victor Osimhen'i düşünün. Galatasaray’da oynamanın bir gereği de sürekli baskı altında futbol oynamaya alışmak. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum ve buraya geldiğimden beri farklı pozisyonlarda oynamam gerektiği beni rahatsız etmiyor, her zaman görevimin başındaydım ve takıma yardımcı oldum. Neyse ki son zamanlarda daha çok forvet olarak oynuyorum ve goller de geliyor" dedi.

Canlı Skor

Liverpool için tehlike kapıyı çaldı! Dev zarar...Liverpool için tehlike kapıyı çaldı! Dev zarar...
Fenerbahçe Amrabat için kararını verdi! Fenerbahçe Amrabat için kararını verdi!
Anahtar Kelimeler:
transfer Macaristan Milli Futbol Takımı galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İçişleri Bakanlığı onayladı! CHP'li belediye başkanı görevine devam edecek

İçişleri Bakanlığı onayladı! CHP'li belediye başkanı görevine devam edecek

Merkez Bankası'ndan bir sadeleşme adımı daha! İndirime gidildi

Merkez Bankası'ndan bir sadeleşme adımı daha! İndirime gidildi

Sallai Macaristan medyasına konuştu!

Sallai Macaristan medyasına konuştu!

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a manevi tazminat davası!

Jose Mourinho'dan Galatasaray'a manevi tazminat davası!

Fenerbahçe Amrabat için kararını verdi!

Fenerbahçe Amrabat için kararını verdi!

Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif!

Gerard Pique'den devrim niteliğinde teklif!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

PARTNER
Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Yeni müşterilere özel! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL nakit

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

Çok satanlarda zirvede! Su geçirmez, kaydırmaz, ultra dayanıklı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.