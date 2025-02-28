Sallai Macaristan medyasına konuştu! "İlk maçımda çenem düştü" "O maçı heyecanla bekliyorum..."

Galatasaray'a geldiği günden beri mücadeleci ve istekli oyunuyla hocası Okan Buruk'un ve Sarı-Kırmızılı taraftarların gönlüne giren Macaristanlı kanat oyuncu Roland Sallai, Galatasaray sürecini ve geldiğinden beri ne hissettiğini anlattı. Macar yıldız Galatasaray'a geldiği için doğru karar verdiğini belirtti.

"İLK MAÇIMDA ÇENEM DÜŞTÜ"

20 Mart perşembe günü Rams Park'ta oynanacak Türkiye - Macaristan maçına değinen Roland Sallai, "İnanılmaz bir atmosfer bizi bekliyor. Evdeki maçlarımızdan yola çıkarak, atmosferin muhteşem olacağını söylemekten başka bir şey söyleyemem. O maçı heyecanla bekliyorum. Kulübe geldiğimde, birçok kişi bana Galatasaraylı taraftarların fanatizmine, evdeki maçlarımızda yaşanan atmosfere hazırlanmamı söyledi. Kariyerim boyunca birçok büyük stadyumda oynadım, biraz daha gürültülü olacağını düşünüyordum. Sonra ilk maçımda çenem düştü, çünkü daha önce hiç böyle bir atmosfer yaşamamıştım" dedi.

"PAZAR GÜNÜ SAHADA OLACAĞIM"

Sakatlığı hakkında da açıklamarda bulunan Roland Sallai, "Sağlık ekibi çarşamba günü bacağımı detaylı bir şekilde inceledi ve hafta içi kupa maçını riske atmamak için kaçırmam konusunda anlaştık. Bacağım biraz ağrıyordu, ancak her şey yolunda giderse pazar günü Kasımpaşa’ya karşı oynanacak lig maçında sahada olacağım" şeklinde konuştu.

"MÜMKÜN OLAN EN İYİ YERE GELDİM"

Galatasaray'a gelişi ve alışma süreci hakkında konuşan Roland Sallai, "Mümkün olan en iyi yere geldim. Diğerleri beni hemen kabul etti, adaptasyonun ardından soyunma odasında kendimi evimde gibi hissediyorum. Takım arkadaşlarını tanıtmaya gerek yok, çünkü kadroda birçok büyük isim var, sadece Alvaro Morata, Mauro Icardi, Dries Mertens veya Victor Osimhen'i düşünün. Galatasaray’da oynamanın bir gereği de sürekli baskı altında futbol oynamaya alışmak. Kulüpte kendimi iyi hissediyorum ve buraya geldiğimden beri farklı pozisyonlarda oynamam gerektiği beni rahatsız etmiyor, her zaman görevimin başındaydım ve takıma yardımcı oldum. Neyse ki son zamanlarda daha çok forvet olarak oynuyorum ve goller de geliyor" dedi.