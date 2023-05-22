Salma Hayek Cannes hazırlığını paylaştı! "Çok güzelsin"

Hollywood'un yıllara meydan okuyan isimlerinden olan Salma Hayek, Instagram'da 24 milyon takipçiye ulaşınca bornozuyla dans etmiş ve o anlar gündem olmuştu.

56 yaşındaki oyuncu daha önce de filtreli fotoğraflar paylaşmasıyla eleştirilerin odağında olmuştu. Hayek bu sefer çözümü makyajda buldu.

Cannes Film Festivali'ne hazırlık sürecini ve derin göğüs dekolteli elbisesini paylaşan Salma Hayek hayranlarını mest etti.

1993 yılında Antonio Banderas ile birlikte 'Desperado' filminde rol alarak kariyerinde zirveyi gören Salma Hayek'e hayranlarından "Çok güzelsin", "Yaşlanmıyorsun", "Ekibin şahane" yorumları geldi.



