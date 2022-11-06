Madison Beer göğüslerini büyüttü! Görenler Megan Fox sandı

Megan Fox'tan sonra bir isim daha göğüslerindeki silikonları büyüttü. Şarkıcı Madison Beer katıldığı amfAR galasında yeni göğüslerini ön plana çıkaran bir elbise tercih etti.

Justin Bieber tarafından YouTube'da keşfedilen esmer güzel, ışıltılı elbisesini bir çift sallantılı küpeyle tamamladı.

Derin dekoltesiyle dikkat çeken şarkıcının göğüslerindeki değişiklik hemen göze çarptı. Medison Beer'in göğüslerini büyütmesi akla Megan Fox'u getirdi.

Beer da Fox gibi Kardashianlara benzemekle suçlandı. Ünlü şarkıcının yeni silikonlarını görenler "Gerek yoktu" yorumlarında bulundu.





