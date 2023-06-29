Kıvrımlı model Iskra Lawrence elbisenin içine girmek için çok çabaladı! "Sonunda seksi ama..."

Kıvrımları yüzünden defalarca kez reddedilen ama mücadele ederek büyük beden modellerin de var olduğunu piyasaya kabul ettiren isimlerden biri de Iskra Lawrence...

Sosyal medyanın giderek artan gücünü görüp, bu gücü arkasına alan büyük beden model Lawrence, büyük çabalarla edindiği şöhretle birlikte kendini modellik dünyasına kabul ettirdi.

Son dönemde piyasaya sunduğu mayo koleksiyonunu tanıtarak beğeni toplayan kıvrımlı model sosyal medyada her güne bir kombin hazırlayarak takipçileriyle paylaşıyor.

Son olarak beyaz dar bir elbisenin içine girmek için çok çabalayan Iskra Lawrence ten rengi iç çamaşırlarıyla göründüğü anları ve şekilden şekle girmesini paylaşmaktan çekinmedi.

Straplez sütyeninin üzerine zar zor giydiği elbisesiyle dikkat çeken modele "Ben olsam vazgeçerdim", "Sonunda çok seksi ama", "Giymek için gereken egzersize değer" yorumları geldi.



