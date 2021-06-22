Salma Hayek: Kocam yokken onunla yatıyorum

İki yıl önce eşi François-Henri Pinault'a Sevgililer Günü hediyesi olarak Kering isimli baykuşu veren Salma Hayek, şimdi de evcil hayvanıyla kurduğu güçlü bağı gözler önüne serdi.

Salma Hayek, baykuşu ile birlikte televizyon izlemeyi sevdiğini açıkladı. Sadece birlikte televizyon izlemiyorlar! Salma Hayek, evcil baykuşla birlikte meditasyon yaptığını hatta eşi şehir dışındayken birlikte yattıklarını bile söyledi.

Baykuşu ile ilgili konuşan Salma Hayek, “Kering ile televizyon izlerken çok eğleniyorum. Odanın içinde uçuyor ve bazen kafama ya da televizyona düşüyor. Ne izlediğimizi gerçekten umursamıyor, ama bu birkaç yıldır devam ediyor. Her şeyi birlikte izleyeceğiz." dedi.

SALMA HAYEK: KUTSANMIŞ HİSSEDİYORUM

Kişisel bakım ritüellerini ve stresle nasıl mücadele ettiğini anlatan Salma Hayek şunları söyledi, "Meditasyona girdiğim an, kıpırdamıyor"

Oyuncu, kocası şehirde değilken odasında baykuşla birlikte nasıl uyuduğunu da anlattı: "Onunla aynı odada olmak bile büyüleyici. Bazen, bana gerçekten yakın olduğunda, bana sürtündüğünü hissedebiliyorum, bu gerçekten güzel. Ve kendimi çok kutsanmış hissediyorum."



