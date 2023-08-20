Salma Hayek 'kusursuz' fiziğiyle gündemdeydi! Pozlar gecikmedi

56 yaşındaki Salma Hayek, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini her yeni pozunda topluyor. Makyajsız halleri ve bikinili pozlarıyla dikkat çeken Hayek geçtiğimiz günlerde tatilde kameralara yakalandı.

Hayek'in fiziğinin sosyal medya paylaşımlarından epey uzak olduğu görüldü. Haliyle bu pozlar 'kusursuz' fizik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Güzel oyuncunun böyle bir iddiası olmasa da paylaşımlarından farklı görünmesi eleştiri aldı.

Eleştirileri umursamayan Salma Hayek'ten tatil pozları ise gecikmedi.

Salma Hayek, Meksika gezisinden paylaştığı yeni fotoğraflarda çarpıcı görünüyordu.



56 yaşındaki aktris parlak yeşil tek parça mayosuyla bir fotoğrafını paylaştı. Fiziğini de gösteren oyuncuya hayranlarından beğeni geldi.



