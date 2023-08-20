MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Salma Hayek 'kusursuz' fiziğiyle gündemdeydi! Pozlar gecikmedi

Salma Hayek 'kusursuz' fiziğiyle gündemdeydi! Pozlar gecikmedi

20.08.2023 08:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

56 yaşındaki Salma Hayek yıllara meydan okuyan görünümüyle sık sık gündeme geliyordu. Ancak tatilde magazincilere yakalanan oyuncu sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar ile gerçek hayattaki farklılığıyla gündeme bomba gibi düştü.

56 yaşındaki Salma Hayek, yıllara meydan okuyan güzelliği ve fiziği ile hayranlarının beğenisini her yeni pozunda topluyor. Makyajsız halleri ve bikinili pozlarıyla dikkat çeken Hayek geçtiğimiz günlerde tatilde kameralara yakalandı.

Hayek'in fiziğinin sosyal medya paylaşımlarından epey uzak olduğu görüldü. Haliyle bu pozlar 'kusursuz' fizik tartışmalarını beraberinde getirdi.

Güzel oyuncunun böyle bir iddiası olmasa da paylaşımlarından farklı görünmesi eleştiri aldı.

Bikini halleri gündemde! 'Kusursuz' değilmiş Bikini halleri gündemde! 'Kusursuz' değilmiş

Eleştirileri umursamayan Salma Hayek'ten tatil pozları ise gecikmedi.

1

Salma Hayek, Meksika gezisinden paylaştığı yeni fotoğraflarda çarpıcı görünüyordu.

2
56 yaşındaki aktris parlak yeşil tek parça mayosuyla bir fotoğrafını paylaştı. Fiziğini de gösteren oyuncuya hayranlarından beğeni geldi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Şoke eden 'bekaret' paylaşımı! Görenler 'Yakışmadı' dediŞoke eden 'bekaret' paylaşımı! Görenler 'Yakışmadı' dedi
Boşanma açıklaması şoke etti! Minicik iç çamaşırı giyip...Boşanma açıklaması şoke etti! Minicik iç çamaşırı giyip...
Anne sütünü sağıp içmesine olay tepki!Anne sütünü sağıp içmesine olay tepki!
Anahtar Kelimeler:
Salma Hayek sosyal medya magazin yaşında

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

15 yaşındaki öğrencisiyle karısının ilişkisini öğrendi

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Hafif, rahat, tarz! Crocs terlik modellerinde %35 indirim

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Sadece tek bir ısırık! İki gün boyunca ereksiyon yaşadı

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Defalarca boynuzlayıp havaya fırlattı! Anbean kamerada...

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Yenilikçi tasarım, yüksek kalite! Seyahat severlerin bir numaralı tercihi

Günün Videosu

Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı
Diyarbakır'da 'doktora ve hastane personeline saldırı' tatbikatı gerçeği aratmadı
Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.