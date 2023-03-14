Salma Hayek partiden eve koştu! Fermuarını sonuna kadar indirip...

Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi'nin düzenlediği Oscar Ödülleri, 95’inci kez sahiplerini buldu. Los Angeles’ta bulunan Dolby Tiyatrosu'nda gerçekleşen törene ünlüler akın etti.

Gecenin dikkat çeken isimlerinden biri de derin dekoltesiyle boy gösteren Salma Hayek'ti.

Güzel oyuncu gecenin sonunda evine koşarak karnını doyurmak istedi. Elbisesinin fermuarını sonuna kadar indirip yemeğe dalan güzel oyuncu o anları sosyal medyadan da paylaştı.

Seksi görünümünden bir şey kaybetmeyen Hayek o anlarda "Beklentiler gerçeğe karşı!" diyerek yemeğini yedi.



