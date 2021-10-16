YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı

Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu başladı

16.10.2021 09:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yarışlara 64 ülkeden 2 bin 500 sporcu katılıyor

NEVŞEHİR (AA) - Nevşehir'de bu yıl yedincisi düzenlenen Salomon Kapadokya Ultra Trail Koşusu, 64 ülkeden yaklaşık 2 bin 500 sporcunun katılımıyla başladı.

Argeus Travel&Events tarafından Salomon'un isim sponsorluğunda gerçekleştirilen yarışların startı, Ürgüp ilçe merkezinde sabah erken saatlerde verildi.

Sporcular, kategorilerine göre 119, 63 ve 38 kilometrelik parkurları tamamlamak için ter döküyor.

38 ve 63 kilometrelik etaplarda yarışan sporcular, Ürgüp, Ortahisar, İbrahimpaşa, Uçhisar ve Göreme çevresindeki vadilerde uzunlukları farklı iki parkurdan geçerek yeniden Ürgüp'e dönecek.

119 kilometrelik parkurda mücadele edenler ise diğer etaptaki güzergahlara ek olarak Zelve, Taşkınpaşa, Mustafapaşa ve Karlık köyünü takip ederek yeniden başlama noktasına ulaşıp yarışı tamamlayacak.

Etkinliğin organizatörü Aydın Ayhan Güney, gazetecilere yaptığı açıklamada, yarışların Kovid-19'a rağmen dünya genelinden önemli ölçüde katılımla gerçekleştirildiğini belirterek, "Kapadokya dünyada eşi benzeri olmayan ve patika koşuları için yaratılmış gibi bir yer. Başka ülkelerde böyle doğal bir parkur yok. Diğer taraftan da Kapadokya'nın turizm alt yapısı güçlü, konaklama yeme-içme yerleri yeterli. Dolayısıyla bu durum da yarışın popülerliğinin artmasına neden oluyor. Biz de organizasyonu en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz ve bu yarış aslında Avrupa standartlarının çok üstünde. Gelecek yıl sanırım ilgiden dolayı kayıtları çok daha erken vakitte kapatacağız." diye konuştu.

Kapadokya Ultra Trail Koşusu, yarın düzenlenecek ödül töreniyle sona erecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama"4 bin TL'ye çalışacak eleman bulamıyorlar" demişti! Sektör temsilcilerinden açıklama
Geleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyorGeleneksel tezgahta dokumacılığı öğrenen kadınlar üretime katkı sunmayı hedefliyor
Anahtar Kelimeler:
Nevşehir

Nevşehir Namaz Vakitleri 16 Ekim Cumartesi

İmsak
05:23
Sabah
06:44
Öğle
12:32
İkindi
15:38
Akşam
18:09
Yatsı
19:26

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cumartesi

Aydın Eczanesi
Merkez
Kadıoglu Eczanesi
Merkez
Papatya Eczanesi
Acigol
Bagdatlı Eczanesi
Avanos
Yenı Eczanesi
Derinkuyu
Meltem Eczanesi
Gulsehir
Hacıbektas Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster
Nevşehir ECZANELER
Nevşehir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Anadolu Efes Avrupa kupalarındaki 731. maçına çıkacak

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Bulaşıkçılıktan kraliyet ailesinin mutfak şefliğine uzanan lezzet yolculuğu

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Adana'da trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Kastamonu'da geçirdikleri trafik kazasında yaralanan polislerden 8'i Ankara'ya getirildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.