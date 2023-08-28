Şalter nasıl yazılır, şalter yazımı nasıl olmalıdır? Şalter mi şartel mi, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçe kelime haznesi oldukça fazla ve zengin diller arasında yer alır. Bu kelimeler arasında çeşitli kelime grupları bulunur. Kelime çeşitliliği sebebiyle bazı kelimelerin hatalı kullanımları olasıdır. Günümüzde bazı sözcükler bulunur ki çok fazla yazım hataları yapılır. Şalter kelimesi de onlardan bir tanesidir. Şalter kelimesi günlük yaşamın pek çok noktasında sıklıkla kullanılır. Ancak buna rağmen yazılışı ve telaffuz edilişi açısından sıklıkla hata yapılan kelimeler içerisinde şalter sözcüğü başta gelir. Bu tür kelimeler özellikle Türkçe ağız yapısına aykırı olmasından dolayı yanlış söylenip, yanlış yazılmaktadır. Yanlış bir şekilde telaffuz edilen sözcüklerin yazılışında da hata yapmak çok olası bir durumdur.

Şalter nasıl yazılır?

Şalter TDK sözlüğüne göre Almancadan dilimize geçen bir kelime olarak günlük hayatta sıkça karşılaşılan bir sözcüktür. Bu sözcüğün orijinal hali ise, Schalter'dir. Elektrikli araçlarda yer alıp, açılıp kapanmasını sağlayan sisteme şalter adı verilir. Şalter sözcüğü 2 adet sessiz harfin bir arada yer almasıyla oluşur. Bu nedenle diğer sözcüklerden ayrı olarak telaffuz ve yazılış şekline dikkat etmek gerekebilir.

Ağız yapısının alışık olmadığı bu tür sözcükler hatalı söylenebilir ve buna bağlı olarak yazımında da hata yapılır. Bu yüzden şalter yazımı sıklıkla araştırılan sözcükler arasında yer alır. Kişiler arasında hatalı kullanımın yaygınlaşması bu tür sözcüklerin sorgulanmasındaki en büyük nedenlerden biridir. Bu kelimenin "şalter" biçiminde yazılması gerekir.

Şalter mi şartel mi?

Şalter sözcüğün doğru yazılışı konusunda pek çok insan şalter mi şartel mi ikilemini yaşar. Kelimenin ilk üçüncü harfi olan /l/ harfi zamanla /r/ olarak söylenmeye başlandı. Bu kullanım daha akılda kalıcı olduğu öne sürülerek yaygınlaşmaya başladı. Fakat sözcüğün doğru kullanımı "şalter" şeklinde olmalıdır. Bu tür kelimelerde özellikle ortada bulunan iki sessiz harfe dikkat etmek gerekir. Böylece hem telaffuzu hem de yazımında hata yapmadan kullanmak mümkün olur. Şalter doğru yazılışı: