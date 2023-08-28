Üniversitesinden nasıl yazılır, üniversitesinden yazımı nasıl olmalıdır? Üniversitesinden ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçeyi doğru bir biçimde kullanmak hem eğitim hayatında hem de günlük yaşamın pek çok alanında önem verilmesi gereken bir durumdur. Günümüzde pek çok insan yazım kuralları konusunda hassasiyet göstermeye çalışır. Zira yazım kurallarına dikkat edilmemesi, yazıların kalitesini ve kişilerin prestijini düşürebilir. Yazım kurallarını öğrenmek isteyenlerin faydalanabileceği birçok kaynak mevcuttur. Günümüzde yazım kılavuzları internetteki çeşitli sitelerde de yer alır. Kelimelerin yazım biçimi ve cümle kuralları Türk Dil Kurumu tarafından belirlenir ve sözlüklerde paylaşılır. "Üniversitesinden" de yazılışı çok fazla merak edilen sözcükler arasında başta yer alıyor.

Üniversitesinden nasıl yazılır?

Üniversite çoğu kelime gibi Latince kökenlidir ve orijinali "universitas"dır. Kelime anlamı ise "birlik"tir. Üniversiteler, yüksek öğrenim ve araştırmaya adanmış kamu kurumlarıdır. Her üniversitenin kendini niteleyen bir ismi bulunur. Bundan dolayı bir üniversiteyi betimlerken kullanılan "üniversitesinden" kelimesinin nasıl yazılacağı merak konusudur. Yazım kuralları konusunda titizlik gösteren insanlar bu konuda yayımlanan TDK kılavuzlarına araştırıyor.

Üniversitesinden TDK tarafından belirlenen kurallara göre "üniversitesinden" biçiminde yazılmalıdır. Türk Dil Kurumunun bu konudaki görüşüne göre "Kurum, kuruluş, kurul, birleşim, oturum ve iş yeri adlarına gelen ekler kesmeyle ayrılmaz: Türkiye Büyük Millet Meclisine, Türk Dil Kurumundan, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığına, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Başkanlığının.

Üniversitesinden bitişik mi yazılır?

TDK tarafından yapılan çalışmalara göre pek çok insanın sıklıkla kullandığı bir sözcük olmasına rağmen sıklıkla hata yapılan kelimeler arasında "üniversitesinden" bulunur. Genellikle kelimenin "üniversitesi’nden" şeklinde kesme işaretiyle yazıldığı görülür. Bu konuda araştırma yapan kişiler "Üniversitesinden ayrı mı yazılır?" sorusunu sorarlar. Ancak üniversitesinden yazımı bitişik olması gereken bir sözcüktür. Üniversitesinden doğru yazılışı şu şekildedir: