Salutem Plus Medikal Ozon Cihazına yoğun ilgi

Medikal ozon cihazı alanında yerli ve milli üretimiyle öne çıkan Cemil Has Medikal, piyasaya yeni sundukları Salutem Plus Medikal Ozon Cihazı ile başarılarına bir yenisini daha ekledi. Attıkları her adımda hekimlerin ihtiyaçlarına cevap vermeyi hedeflediklerini dile getiren Genel Müdür Cemil Has, yeni ürünleri ile de bu hedeflerini tutturduklarını ifade etti.

Kuruldukları günden bu yana medikal sektöründe Ar-Ge’ye önem verdiklerini ve bu alanda yatırım yaptıklarını ifade eden Cemil Has Medikal Genel Müdürü Cemil Has, "Bu süreçte aynı zamanda sağlık sektöründeki gelişmeleri de yakından takip ettik" dedi.

Ozon tedavisi alanında yapılan araştırmalara odaklandıklarını ifade eden Cemil Has, "Küresel salgın korona virüsü tedavisinde; İspanya Ozon Tedavisi Tıp Profesyonelleri Topluluğu (AEPROMO) himayesinde yayınlanan Madrid Deklarasyonunda serum fizyolojik ozonlamanın ön plana çıkmasıyla, biz de mevcut medikal ozon cihazımızı bu tedaviye göre tasarladık. Hekimlerimiz ve sağlık merkezleri, mevcut ürünümüz Salutem Medikal Ozon Cihazından zaten memnundular; ancak biz, her zaman gelişmeler paralelinde ürünlerimizin tasarımını yenileriz. Yine öyle yaptık. Serum fizyolojik ozonlamanın yanı sıra Salutem Plus’a eklediğimiz bazı fonksiyonlarla da kullanım ve tedaviden alınan sonucu maksimuma çıkardık" dedi.