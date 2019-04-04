Mynet Trend

Salyangoz sanılan fosilin 200 milyon yıllık Ammonit olduğu anlaşıldı

Betül Kurucu Betül Kurucu
YAŞAM  | 04.04.2019 10:14 | Son Güncelleme

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin duvarında kullanılan taşın 65 milyon yıllık salyangoz fosili olduğu sanılıyordu. Yapılan araştırmaların ardından salyangoz fosili sanılan kalıntının nesli tükenmiş Ammonit fosili olduğu belirlendi.

Salyangoz sanılan fosilin 200 milyon yıllık Ammonit olduğu anlaşıldı

Geçtiğimiz hafta Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesi Çelik köyünde bir vatandaş, evinin duvarında kullandığı taşın Adıyaman Müzesi’nde sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz fosiliyle aynı olduğunu fark etmesi üzerine yetkililere bilgi vermişti. Müze Müdürlüğü yetkilileri duvardaki fosili çıkartarak müzeye getirdi.

AW666927_02

Adıyaman Müzesi'nde daha önceden sergilenen 65 milyon yıllık salyangoz olarak bilinen ve son olarak Çelik köyünde bulunan aynı döneme ait fosilin salyangoz olmadığı ortaya çıktı. Fosilin 65 milyon yıllık salyangoz değil, 150-200 milyon yıllık Ammonit fosili olduğu ortaya. Deniz canlısı olan Ammonit fosilinin bugüne kadar Hindistan ve Hint Okyanusu’ndan çıktığı belirtildi.

MTA Tabiat Tarihi Müzesi yetkilileri, Adıyaman’da bulunan her iki fosilin de nesli tükenen Ammonit fosili olduğunu ve bu fosillerin dinozorların yaşadığı döneme denk geldiğini aktardı. (İHA)

AW666927_01

Sahaya önce köpek, sonra taraftar girdiSahaya önce köpek, sonra taraftar girdi
Ceset torbasına konulurken hayata döndü!Ceset torbasına konulurken hayata döndü!
100 yaralı ve hasta hayvana evinde bakıyor100 yaralı ve hasta hayvana evinde bakıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
fosil Adıyaman

En Çok Okunan Trend Haberler

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Aday olmayan muhtar sandıktan birinci çıktı

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Askerler, parti liderinin fotoğrafını kurşun yağmuruna tuttu

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Uzun süredir yoktu! Sibel Kekilli ortaya çıktı!

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

Okaliptus yaprağının bu faydasını duyunca şoke olacaksınız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Günübirlik dairede rezalet!

Günübirlik dairede rezalet!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

'Cinayetin azmettiricisi ünlü biri' demişti!

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Müge Anlı'da skandal olay! '12 milyon dolarlık cinayetin azmettiricisi ünlü biri'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ceset torbasına konulurken hayata döndü!

Ceset torbasına konulurken hayata döndü!

100 yaralı ve hasta hayvana evinde bakıyor

100 yaralı ve hasta hayvana evinde bakıyor

Konya'da 30 metre çapında obruk oluştu

Korkutan görüntü! Tam 30 metre çapında

Rüyada adet olduğunu görmek ne demektir?

rüyada adet olduğunu görmek ne anlama gelir?

İstanbul Emniyet Müdürü açıkladı! İşte en huzurlu ve en huzursuz günler...

İşte İstanbul'da en huzurlu ve en huzursuz gün ve saatler...

Bulaşık makinesine limon kabuğu koyduğunuzda bakın neler oluyor

Bulaşık makinesine limon kabuğu koyduğunuzda bakın neler oluyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.