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Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ertelendi

UEFA AVRUPA LİGİ HABERLERİ  | 27.02.2020 17:33 | Son Güncelleme

UEFA Avrupa Ligi’nde bu akşam oynanması planlanan RB Salzburg-Eintracht Frankfurt maçı fırtınadan dolayı ileri bir tarihe ertelendi.

Salzburg - Eintracht Frankfurt maçı ertelendi

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanşında RB Salzburg ile Eintracht Frankfurt, bugün TSİ 23.00’te Avusturya’da karşı karşıya gelecekti.

UEFA’nın resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, Avusturyalı yetkililerin fırtına uyarısından dolayı müsabakanın ertelendiği belirtildi.

Kentte rüzgarların saatte 120 km hızı bulduğu ifade edildi. UEFA ayrıca maçın ne zaman oynanacağını en yakın sürede açıklayacaklarını ifade etti.

Almanya’da oynanan ilk maçı Eintracht Frankfurt 4-1’lik skorla kazanmıştı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
salzburg eintracht frankfurt UEFA Avrupa Ligi uefa

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