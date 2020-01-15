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  4. Sam Allardyce: "Nzonzi'yi istememek beyinsizliktir!"

Sam Allardyce: "Nzonzi'yi istememek beyinsizliktir!"

İNGİLTERE HABERLERİ  | 15.01.2020 18:54 | Son Güncelleme

Galatasaray'da kadro dışı kalan orta saha oyuncusu Nzonzi için İngiltere'den açıklama geldi.

Sam Allardyce: "Nzonzi'yi istememek beyinsizliktir!"

Son olarak Everton'da görev yapan İngiliz teknik adam Sam Allardyce, Aston Villa'nın Galatasaray'da kadro dışı kalan ve kısa süre içinde takımdan ayrılması beklenen Steven Nzonzi'yi "kesinlikle" kadrosuna katması gerektiğini söyledi.

Fransız oyuncunun Aston Villa'ya çare olacağını kaydeden deneyimli hoca, "Aston Villa yüzde 100 Nzonzi'yi almalı. Nzonzi'yi al ve başarılı ol, şu anda daha başka bir yol yok. Aston Villa için çok iyi bir transfer olur, çok tecrübeli bir oyuncu. Onu istememek, beyinsizliktir" dedi.

"ÇOK YETENEKLİ, ÇOK TECRÜBELİ"

Nzonzi'nin yeteneklerinin üst düzey olduğunu vurgulayan Allardyce, "Çok yetenekli ve çok tecrübeli. Aston Villa'yı içinde bulunduğu sorundan çıkarabilir. Hücumcu orta saha oyuncularına ve forvetlere attığı paslar gerçekten sıra dışı. McGinn'in iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyor olabilirsiniz ama Nzonzi'yi görene kadaar beklemelisiniz" ifadelerini kullandı.

Steven Nzonzi'nin peşinde Aston Villa ile birlikte West Ham, Everton, Celta Vigo ve Olmpique Lyon'un da olduğu belirtiliyor.

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Sam Allardyce Nzonzi açıklama Galatasaray beyinsizlik

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