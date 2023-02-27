YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hatay
  4. Samandağ'da depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor

Samandağ'da depremin yaralarını sarma çalışmaları sürüyor

27.02.2023 11:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatay'ın Samandağ ilçesinde depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere başlatılan çalışmalar sürüyor.

İlçede depremin ardından 6 binin üzerinde çadır dağıtıldı. Ayrıca 9 noktada ve kırsal mahallelerde 2 binden fazla çadırla geçici barınma merkezleri oluşturuldu.

Askeri personelin desteğiyle kırsal bölgelere gönderilen çadırların ihtiyaç bulunan alanlara kurulmasına devam ediliyor. İlçede 4 konteyner kentin kurulması çalışmaları da sürüyor.

İlçede 10'dan fazla mobil mutfakta yaklaşık 20 bin depremzede için yemek hazırlanıp servis ediliyor. Samandağ'daki tüm çadır kentlerde depremzedelere 3 öğün yemek sunuluyor. Hazırlanan yemekler, kırsal mahallelerdeki afetzedelere de ulaştırılıyor.

Kurulan kreş çadırında da çocuklara yönelik aktiviteler yapılıyor.

"YARDIM ELİ UZATANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN"

İlçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde 103 çadırdan oluşan yaşam alanına yerleştirilen 3 çocuk annesi 43 yaşındaki depremzede Eser Beyaz, AA muhabirine, kiracı olarak oturduğu evin depremde kullanılamaz hale geldiğini ifade etti.

Evden yalın ayak çıkabildiklerini belirten Beyaz, bir süre araçlarda yattıklarını dile getirerek, "Sağ olsun devletimizden bu çadırlar kurulduktan sonra buraya geldik, yerleştik." dedi.

Depremin şokunu atlatamadıklarını anlatan Beyaz, "Çok büyük bir acı yaşadık, anlatılmaz. Bize devlet tarafından sağlanan imkanlar, Allah razı olsun, teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çok memnunuz, açıkta değiliz. Yani tabii ki bir insanın evi gibi, yurdu gibi olamaz ama hiç yoktan sokakta yatmıyoruz. Örtünecek bir battaniyemiz var üstümüzde. Allah binlerce kez devletimizden razı olsun. Bütün yardım eli uzatan halkımızdan binlerce defa Allah razı olsun. Allah hiç kimsenin başına getirmesin böyle bir felaketi, böyle bir afeti." ifadelerini kullandı.

Beyaz, çadır kentteki banyo sorunun da çözülmesini beklediklerini dile getirdi.

PSİKOSOSYAL DESTEK UZMANLARI SAHADA

Psikososyal destek ekipleri, depremzedelerin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Çevlik Mahallesi'nde görev yapan psikososyal destek ekibinden sosyal çalışmacı Ünal Gölbaşı, Muş AFAD'dan görevli olarak bölgeye geldiğini ifade etti.

Çadır kent alanında depremzedelere destek olmaya çalıştıklarını vurgulayan Gölbaşı, şunları söyledi:

"Depremden sonra psikososyal destek faaliyetleri adına buraya görevlendirildim. Samandağ'daki çadır kentlerimizde psikososyal destek faaliyetlerini, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile koordineli bir şekilde ilerletiyoruz. Burada bir çocuk çadırı oluşturduk. Bir de psikososyal destek çadırımız var. Çocukların depremden sonra travmalarını azaltabilmek adına burada çeşitli etkinlikler yapıyoruz. Hem okul alanının da dışında kaldılar. Buradaki etkinliklerle onların bu travmatik süreci daha iyi atlatabilmeleri adına faaliyetler planlıyoruz. Bireysel aile görüşmeleri de yapıyoruz. Bunları not alıyoruz. Destek anlamında şu ana kadar 350'ye yakın ailemiz ile görüşme gerçekleştirildik."

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyorGönüllü aşçılar günde 7 bin 500 kişilik yemek yaparak dağıtıyor
İkizler Alican ve Emrecan depremde el ele yaşama veda ettiİkizler Alican ve Emrecan depremde el ele yaşama veda etti
Siirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldıSiirt’te çığ düşmesi sonucu öğrenci ve öğretmenler yolda mahsur kaldı
Anahtar Kelimeler:
deprem Hatay Samandağ

Hatay Namaz Vakitleri 27 Şubat Pazartesi

İmsak
05:44
Sabah
07:02
Öğle
12:53
İkindi
16:03
Akşam
18:34
Yatsı
19:48
Hatay ECZANELER
Hatay ATM’LER

İlginizi Çekebilir

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Transseksüel kadın 9 yaşındaki kız ve annesiyle...

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Daha iyi temizleyen hangisi? Robot süpürge mi yoksa el süpürgesi mi? İşte yanıtı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

9 yaşındaki çocuğun bağırsaklarında öyle bir şey bulundu ki...

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Ağız sağlığı için normal diş fırçası mı yoksa elektrikli diş fırçası mı? İşte yanıtı!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.