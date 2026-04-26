Samandıra'da tek tek açıkladı! Tedesco'dan derbiye saatler kala Galatasaray için olay iddia

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi tüm planlarını galibiyet üzerine kurdu. Tedesco, “Kazanacağız, başka yolu yok” diyerek oyuncularına net mesaj verdi.

Cevdet Berker İşleyen

Fenerbahçe, Süper Lig’de kritik Galatasaray derbisi öncesi hazırlıklarını sürdürürken, sarı-lacivertliler tüm planlarını galibiyet üzerine kurmuş durumda. Ligde oynadığı 30 maçta 19 galibiyet, 10 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan Kanarya, zirve yarışında iddiasını sürdürmek istiyor.

Geçtiğimiz hafta sahasında Çaykur Rizespor ile berabere kalan Fenerbahçe, şampiyonluk yolunda önemli bir fırsatı kaçırdı. Bu sonuçla ezeli rakibi Galatasaray’ın 4 puan gerisine düşen sarı-lacivertliler, derbiyi çıkış maçı olarak görüyor.

HEDEF FARKI 1 PUANA İNDİRMEK

Fenerbahçe, deplasmanda oynayacağı derbiden galibiyetle ayrılması halinde son 3 haftaya yalnızca 1 puan farkla girmeyi hedefliyor. Teknik ekip ve futbolcular, bu kritik virajı kayıpsız geçmenin hesaplarını yapıyor.

TEDESCO'DAN ÖZEL TOPLANTI

MyMani

Öne Çıkan İhtiyaç Kredileri

Tümü

0% Faizli Fırsat!

GARANTİ BBVA - %0 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

DENİZBANK - %0 FAİZLİ 90.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

90.000 TL

Detayları gör

0% Faizli Fırsat!

İŞ BANKASI - %0 FAİZLİ 55.000 TL

Faiz Oranı

%0

Vade

3 Ay

Toplam Tutar

55.000 TL

Detayları gör

Avantajlı Fırsat

AKBANK %1.49 FAİZLİ 100.000 TL

Faiz Oranı

%1,49

Vade

12 Ay

Toplam Tutar

100.000 TL

Detayları gör

Teknik direktör Domenico Tedesco, son antrenman öncesinde oyuncularıyla bir araya gelerek önemli mesajlar verdi. Deneyimli çalıştırıcı, takımın motivasyonunu üst seviyede tutmak adına özel bir toplantı gerçekleştirdi.

"KAZANACAĞIZ, BAŞKA YOLU YOK!"

İtalyan teknik adam, oyuncularına olan inancını net bir şekilde ifade etti. Tedesco, şampiyonluk şanslarının sürdüğünü vurgulayarak "Bugün kazanacağız ve başka yolu yok." sözleriyle takımına net bir hedef koydu.

"NELER YAPTIĞIMIZI RAKİPLERİMİZ DE BİLİYOR"

Tecrübeli teknik direktör, sezon boyunca sergilenen performansa dikkat çekerek "Bu sezon kenetlendiğimiz karşılaşmalarda ve sisteme sadık kaldığımız anlarda neler yaptığımızı hem biz hem de rakiplerimiz biliyor. Şimdi ise bir kez daha aynısını yapmak zorundayız." ifadelerini kullandı.

GALATASARAY İDDİASI: KAZANIRSAK...

Fenerbahçe cephesinde en büyük hedef, derbiden alınacak galibiyetle psikolojik üstünlüğü ele geçirmek. Tedesco, "Biz kazanırsak baskıyı hissedecekler. Önce derbide zafere uzanacağız sonra da yolumuza kayıpsız devam edeceğiz." diyerek rakip üzerinde baskı kuracaklarına inanıyor.

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Bankacılık masraflarından kurtulurken 1.000 TL kazanın!

Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray fenerbaçe
