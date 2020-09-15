Samatta kimdir? | Mbawana Samatta kimdir? | Kaç yaşında?

Mbawana Samatta kimdir? Galatasaray ve Fenerbahçe gündemine gelen Mbawana Samatta futbolseverler tarafından sıklıkla araştırılmaya başlandı. Geçtiğimiz sezon Galatasaray'ın gündemine gelen yıldız golcü bu sezonda Fenerbahçe'nin radarına girdi. Peki Mbawana Samatta kimdir? kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

MBAWANA SAMATTA KİMDİR?

23 Aralık 1992'de tarihinde Tanzanya'nın başkenti Darüsselam'da dünyaya geldi. Futbola 2010 yılında ülkesini takımlarından African Lyon'da başladı. Tanzanya'da Simba takımının da formasını giydikten sonra Kongo takımı TP Mazembe takımına transfer oldu.

Bu kulüpte 5 sezon oynadıktan sonra, 2016'da Belçika'nın köklü ekiplerinden Genk ile anlaşmaya vardı. Geçtiğimiz sezonun devre arasında 10.5 milyon euro bedelle Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'ya transfer oldu.

Kariyerinde 249 maça çıkan 27 yaşındaki Tanzanyalı forvet, 98 gol attı ve 27 asist yaptı. Tanzanya Milli Takımı'nın da formasını Samatta, milli formayla 51 maça çıktı ve 18 gol kaydetti.

