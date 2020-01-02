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  4. Samba d'Or ödülünün Alisson Becker oldu

Samba d'Or ödülünün Alisson Becker oldu

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 02.01.2020 23:29 | Son Güncelleme

İngiltere Premier Lig'de ekiplerinden Liverpool forması giyen Alisson Becker Samba d'Or ödülünü kazanan ilk kaleci oldu.

Samba d'Or ödülünün Alisson Becker oldu

Her yıl düzenlenen ve Avrupa'da oynayan Brezilyalıları değerlendirmek için futbolseverler, gazeteciler, eski oyuncular ve teknik direktörler tarafından verilen oylar sonucu 2019 Samba d'Or ödülünü Alison Becker kazandı.

İngiltere Premier Lig'de şampiyonluğa yürüyen Liverpool'un yıldızı Alisson bu ödülü kazanan ilk kaleci oldu. Geçtiğimiz sezon başarıdan başarıya koşan Liverpool'un en önemli isimlerinden biri olan Brezilyalı file bekçisi, Şampiyonlar Ligi, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Copa Amerika'yı kazandı.

2018'de ödülü kazanan takım arkadaşı Roberto Firmino ikinci sırada yer aldı. PSG forması giyen defans oyuncusu Thiago Silva ise üçüncülük koltuğuna oturmayı başlardı.

Fenerbahçe forması giyen Luiz Gustavo ise 21. sırada yer aldı.

KAZANAN 3. LİVERPOOLLU

100 bin internet kullanıcısı tarafından oylanan ödülü kazanan üçüncü Liverpoollu olan Becker'den önce 2016'da Philippe Coutinho ve 2018'de Roberto Firmino Samba d'Or ödülünü almayı başardı.

En çok oy alan 10 isim
1.Alisson Becker
2.Roberto Firmino
3.Thiago Silva
4.Fabinho
5.Neymar
6.Marquinhos
7.Philippe Coutinho
8.Felipe Anderson
9.Casemiro
10.Rodrygo

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