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Samet Akaydın'dan galibiyetin ardından Jose Mourinho itirafı!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
02.12.2024 23:36
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Süper Lig'in 14. haftasında Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe savunmacısı Samet Akaydin, dikkat çeken sözler sarf etti. Akaydin, teknik direktörü Jose Mourinho hakkında da ayrı bir parantez açtı.

Samet Akaydın'dan galibiyetin ardından Jose Mourinho itirafı!

Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti. Mücadelenin ardından sarı - lacivertlilerin mill stoperi Samet Akaydın, dikkat çeken ifadeler kullandı.

İşte Samet Akaydın'ın açıklamaları;

"BİZ FENERBAHÇE'YİZ"

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"Galip geldik, mutluyuz. Maça 1-0 önde başladık. 90 dakika boyunca pozisyon vermedik aslında. Hafta içi yoğun bir maç oynadık, tempolu oynadık. Bu bahanelere sığınmak istemiyoruz. Biz Fenerbahçe'yiz, en iyisini göstermeliyiz. Bazen böyle maçlar olacak ama galip gelmesini bilmeliyiz. Zamanla oyunu da oturtup daha iyi oyunlar oynayacağız."

"HOCAMIZ MECBUR KILINCA"

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"Ben hayatımda bugün ilk defa sol stoper oynadım. Hocamız mecbur kılınca elimizden geleni yapacağız. Görevden kaçacak halimiz yok. Hocamız yapar mısın dedi, yaparım dedim. Allah'a şükür..."

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Anahtar Kelimeler:
José Mourinho fenerbahçe samet akaydın
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