Samet Akaydın'dan 'imaj' eleştirilerine yanıt: "İnsanın saçına bıyığına girmek çok saçma"

2026 Dünya Kupası'na tatsız bir başlangıç yapan milli takımımızda hedef Paraguay maçı. Millilerin aklında galibiyetten başka bir seçenek yok.

SAMET AKAYDIN VE UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Paraguay maçının hazırlıkları başlarken, takımın deneyimli isimlerinden Samet Akaydın ve Uğurcan Çakır değerlendirmelerde bulundu.

"ELEŞTİRİLERE AÇIĞIZ AMA İNSANIN SAÇINA BIYIĞINA GİRMEK ÇOK SAÇMA"

Samet Akaydın özellikle bazı milli oyuncuların tarzları üzerinden gelen eleştirilere değindi. Eleştiri kavramının karıştırıldığını savunan deneyimli isim, "Eleştirilere açığız ancak bir insanın saçına, bıyığına girmek çok saçma. Bunlar eleştiriden çıkıyor, farklı yere giriyor. Ben bunları anlamıyorum. Tek sıkıldığımız kızdığımız konular bunlar aslında" dedi.

"BİZ SABAHA KADAR UYUMADIK MAÇI KAYBETTİK DİYE"

Eleştirilerin en ağırına bile saygı duyduklarını ifade eden Akaydın, "Kötü oynadığımız şeye eleştirsinler. En iyi biz biliyoruz kötü oynadığımız maçı en iyi analizi yapıyoruz. İnsanlar sanıyor ki biz mutsuz değiliz. Öyle bir şey yok biz sabaha kadar uyumadık maçı kaybettik diye" ifadelerini kullandı.

"KAPTANIMIZA FARKLI İMALARDA BULUNUYORLAR, ÜZÜLÜYORUZ"

Hakan Çalhanoğlu için yapılan bazı değerlendirmelere de değinen Samet Akaydın, "Değişik değişik bazı şeyler var. Kaptanımıza farklı imalarda bulunuyorlar. Üzülüyoruz, kaptanımız da üzülüyor. Bu takım için neler yapıyor bunu biliyoruz. Duygusal, ülkeye değer veren bir insan. Böyle şeylere de takılıyor" şeklinde konuştu.

"KORKUDAN BİR ŞEY YAPMAYA ÇEKİNİYORUZ"

Akaydın açıklamalarının devamında ise "Çok saçma sapan şeyler yazılıp biçiliyor. Korkudan bir şey yapmaya çekiniyoruz. Basın antrenmanda video çektiği zaman 'duruyorum' sadece. Yanlış bir şey mi yaparız korkusu var. Bu görüntüyü alıp trollerler mi acaba diye düşünüyoruz. Onun dışında maça dair, oyuna dair, taktiğe dair eleştirilere her zaman açığız. Olmalı da" dedi.