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Samet Akaydin'den maç sonunda 'tükürük' cevabı! '1 hafta bana zehir oldu!'

24.05.2023 23:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında Demir Grup Sivasspor ile karşı karşıya geldi. Sarı - lacivertliler, 0-0 biten ilk maçın ardından Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan ikinci müsabakadan 3-0'lık galibiyetle ayrıldı ve adını finale yazdırdı. Fenerbahçe'nin savunma oyuncusu Samet Akaydin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti. İşte detaylar...

Samet Akaydin'den maç sonunda 'tükürük' cevabı! '1 hafta bana zehir oldu!'

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanşında kozlarını paylaştı. Ülker Stadyumu Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi'nde oynanan müsabaka, sarı - lacivertlilerin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı. Bu skorla birlikte Fenerbahçe, adını finale yazdıran ilk ekip oldu.

Sarı - lacivertlilerin savunma oyuncusu Samet Akaydin, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamalarla dikkat çekti.

"HAYATIMDAKİ EN KÖTÜ 1 HAFTAYDI"

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Akaydin, geçtiğimiz hafta Trabzonspor maçında yaşanan tükürük olayıyla ilgili "Yaşanan olaydan dolayı çok doluyum. 1 hafta bana zehir oldu. Hayatımdaki en kötü 1 haftaydı. İslam, din üzerinden bana vurmaya çalıştılar. Allah'a havale ediyorum. Futbola yakışmıyor bunlar. Maç sonrası da Trezeguet'ye sarıldım. Herkese iyi davrandım." ifadelerini kullandı.

"G.SARAY PUAN KAYBEDERSE..."

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Şampiyonluk yarışı için de konuşan Fenerbahçeli futbolcu, "Hedefimiz finale kalmak değil, kupayı almak. Kupayı alıp taraftarlarımıza hediye etmek istiyoruz. Lig sonuna kadar tüm maçlarımızı kazanmak istiyoruz. Galatasaray puan kaybederse oraya çok ateşli bir şekilde gideriz. İnşallah sonu iyi olur." dedi.

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