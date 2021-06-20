Samet Aybaba'dan Bacca ve Balotelli açıklaması

Adana Demirspor Teknik Direktörü Samet Aybaba "Bacca ve Balotelli ile ilgili kulübümüzün çalışmaları var" ifadelerini kullandı.

Kulübün transfer çalışmalarıyla ilgili soruyu yanıtlayan Aybaba "Birçok oyuncuyla temasımız var. Yönetime listeye verdik. Zorlanıyorlar, transferler kolay değil. Önümüzdeki hafta içinde 4-5 transfer bitme noktasına gelecek. Avrupa Şampiyonası'ndan da 1-2 futbolcu var. Fiyatlar yüksek, belki turnuvadan sonra düşebilir" dedi.

26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, dış transferde Antalyaspor'dan kaleci Ferhat Kaplan'ı renklerine bağlamıştı. (beIN Sports)

