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Samet Aybaba'dan Harun Tekin açıklaması: Beşiktaş teklif yaparsa, oluru vereceğiz

BURSASPOR HABERLERİ  | 02.08.2018 18:04 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, transfer çalışmaları ile ilgili konuştu. Samet Aybaba, "Harun Tekin için Beşiktaş'ın resmi teklifi geldiğinde, oluru vereceğiz" dedi.

Samet Aybaba'dan Harun Tekin açıklaması: Beşiktaş teklif yaparsa, oluru vereceğiz

TRT Spor'daki Transfer Raporu programına konuşan Samet Aybaba, Harun'un transferine karşı olmadığını belirtirken, "Harun Tekin'in kadromuzda kalmasını isteriz ama kulübün menfaatlerini düşünerek izin verebiliriz, neden izin vermeyelim? Futbolun içinde bu var. Bir teklifle gelsinler, bu iş çok uzadı ama. Beşiktaş'ın resmi teklifi geldiğinde, Beşiktaş ile ilgili oluru vereceğiz. Daha neti var mı? Oyuncu geliyor, düşünüyor; başkanımız bunu düşünüyor, arkasındaki kaleciler düşünüyor. Hiç doğru değil bunlar. Olacaksa olsun" dedi.

"DOUMBIA, CISSE VE OKAKA İÇİN UĞRAŞIYORUZ"
Yıldız forvet arayışının sürdüğünü kaydeden teknik adam, "Yıllardır bilinçsiz transferler yapa yapa insanları transfer bekler hale getirdiler işte. Doumbia, Okaka ve Papiss Cisse transferleri için uğraşıyoruz. Böyle bir transfer yapmak istiyoruz. Henri Saivet için de görüşme var" ifadelerini kullandı.

"TITI İÇİN BİZE TEKLİFLER VAR"
Titi için Göztepe'den teklif olduğunu söyleyen deneyimli antrenör, "Titi'ye teklifler var, bu işler niye böyle uzuyor anlamış değilim. Başkanımız ekonomisi ile ilgili konuşuyor" diye konuştu.

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