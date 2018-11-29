Samet Aybaba'dan MHK kararlarına tepki

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Galatasaray - Atiker Konyaspor maçının ardından bir sonraki karara kadar maç yönetmeyecek olan hakemler Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya’nın durumunu değerlendirerek, bu durumun doğru alınmış bir karar olmadığını söyledi. Yeşil-beyazlı ekibin Özlüce İbrahim Yazıcı Tesisleri'nde gerçekleştirdiği antrenmandan önce basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Aybaba, geride kalan hafta Akhisarspor karşısında aldıkları galibiyetin önemli olduğunu söyledi. Takımda morallerin yerinde olduğunu belirten Aybaba, "Müthiş bir geriye dönüş, keşke baştan olsaydı, bunları yaşamasaydık. Bunlar çok az olan şeylerdir. Arkadaşlarımızın, camiamızın morali iyi. Bunu sürekli hale getirmemiz lazım. Önümüzde 3 iç saha maçımız, bir dış saha maçımız var." diye konuştu. Aybaba, takımıyla gurur duyduğunu vurgulayarak, "Genç oyuncu gol attıktan sonra kulübedeki 8 kişinin sahaya koşması keyifli şeyler. Ben çok mutluyum. İnşallah bunlar skora ve sahaya yansıyacak. Ondan sonra hep birlikte mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

"Herkesi maça bekliyoruz" Bu haftaki rakipleri Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un son 6 haftanın başarılı takımı olduğuna işaret eden Aybaba, şunları kaydetti: "Çok koşuyorlar, çok istekliler, coşkulular. Bizim de aynı şekilde koşup aynı coşkuyu yaşamamız lazım sahada. Taraftarımızı bekliyoruz. Onların desteğiyle bu maçı kazanıp daha sonraki karşılaşmaların planını yapmayı düşünüyoruz. Destek de giderek tırmanmaya başladı. Oyuncularımız da daha iyi olsun istiyor. Daha iyi olsun isteyen herkesi biz de maça bekliyoruz. Kazanmak istiyoruz, tek tek bakıyoruz maçlara. Kazandıkça önümüzdeki maçların bizi nereye getireceğini hesaplayıp ona göre plan, program yapacağız." MHK'nın hakem kararı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulunun (MHK), Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında oynanan Galatasaray-Atiker Konyaspor maçını yöneten Hüseyin Göçek ile aynı müsabakada Video Yardımcı Hakem (VAR) olarak görev yapan Halis Özkahya'ya ikinci değerlendirmeye kadar maç vermeyeceğini açıklamasını da değerlendiren Aybaba, şunları ifade etti: