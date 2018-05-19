Samet Aybaba, Demir Grup Sivasspor'dan ayrıldığını açıkladı!

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, kırmızı-beyazlı takımdan ayrılacağını söyledi.
Spor Toto Süper Lig'in 34. ve son haftasında deplasmanda Beşiktaş'a 5-1 yenildikleri maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Aybaba, Aşık Veysel'in "Dostlar beni hatırlasın" sözünü hatırlatarak, Demir Grup Sivasspor ile devam etmeyeceğini dile getirdi.
Aybaba, Trabzonspor ile bir görüşme yapmadığını anlatarak, "Büyük ihtimalle önümüzdeki hafta bazı kulüplerle görüşmelerimiz olacak. Sivasspor yönetimiyle görüştük. Birlikte çalışmayacağımızı gördük, o yüzden ayrılacağız." diye konuştu.
Yaşadıkları 5-1'lik mağlubiyetten dolayı üzüntülü olduklarını aktaran Aybaba, müsabakayla ilgili "Kırmızı karttan önce başka bir oyun vardı, kırmızı karttan sonra başka bir oyun vardı." dedi.
Teknik direktör olarak kırmızı kart, penaltı gibi pozisyonları değerlendirmediğini vurgulayan Samet Aybaba, şunları kaydetti:
"Bu tip tartışmalar hem hakemlere hem bize zarar veriyor. Oyunun bütünlüğüne bakmak lazım. Renklere, statlara, oyuncu isimlerine, şehirlere bakmadan hakemler hareket etmeli. Tartışmalarla daha da kötüye gidecek. 'Bu kadar kaliteli oyuncu getiriyoruz, futbol gelişsin' diyorlar. Ancak ben geliştiğini göremiyorum. Hakemler bizim oyuncumuza farklı geliyor. Bu maç için bunları söylemiyorum. Genel bir değerlendirme yapıyorum."
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