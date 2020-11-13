Samet Aybaba: Kayserispor'u iyi bir yere getireceğiz

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı, Teknik Direktör Samet Aybaba ve kulübün basın sözcüsü Mustafa Tokgöz ile beraber basın toplantısı düzenlendi.

Toplantıda konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, "Kayseri'ye 4. gelişim. Çalışmalara başladık. Kayserispor'un iyi bir oyuncu kadrosu var. Oyuncuların bireysel davranışları var, onları çözeceğiz. Bazı değişiklikler yapıyoruz. Hasan Hüseyin ile görüştüm, takım kaptanlığı ile ilgili üzerinde bir baskı vardı. Takıma katkı verecek. Sapunaru takım kaptanı oldu. Takımdan memnunum. İyi ve genç oyuncularınız var. Hepsinden faydalanarak Kayserispor’u iyi bir yere getireceğiz. Doğru planlı ve destek alan takımlar şampiyonluğa oynuyor" ifadelerini kullandı.

BAŞKAN BERNA GÖZBAŞI: BÜLENT BÖLÜKBAŞI VE GÖKHAN ÜNAL GÖREVLERİNDEN AYRILACAK

Toplantıda konuşan Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı ise, Samet hoca ile birlikte daha iyi olacaklarını söyleyerek, "Son maçlarda şanssızlık yaşadık. Lig daha uzun. Samet hoca ile birlikte daha iyi olacağız. Geçen yıl kendisini 5 dakika kadar görmüştüm. Ben kulübün başına gelince iki hafta nasıl kaldığına şaşırmıştım. Takım ve kulüp yoktu. Hocamızın bu gidişi ile yıpratılmasını doğru bulmuyorum. Artık birlikte olmamız lazım. Lige çok zorluklarla başladık. Nelerle mücadele edip nasıl takım kurduğumuzu anlatamam. Kulüp şehrin kulübü bir yıldır mücadele ediyorum. Bugün ben, yarın bir başkası olur. Bu bir emanettir, şanssızlıklar olabilir. Samet hocam ile birlikte başarıya ulaşacağımıza inanıyorum. Kulüpte Bülent Bölükbaşı ve Gökhan Ünal görevlerinden ayrılacak" dedi.