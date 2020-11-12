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Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 12.11.2020 16:13 | Son Güncelleme

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor, daha önce anlaşmaya varıldığı duyurulan teknik direktör Samet Aybaba ile sözleşme imzaladı.

Samet Aybaba, Kayserispor'la sözleşme imzaladı

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde düzenlenen imza töreninde başkan Berna Gözbaşı da hazır bulundu. Samet Aybaba, törende kendisini sezon sonuna kadar Kayserispor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

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