Samet Aybaba: Nasıl olsa görmüyorlar, bahanesi hazırdı

Kendilerinin daha kötü şartlarda oynadıklarını belirten Aybaba, "Hoca bize göremediğini söyledi. Böyle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. Biz oynayalım istedik, çok engelleyici bir şey bize göre yoktu ama yöneten öyle uygun görünce, fazla da yapacak bir şeyimiz yok doğrusu. Bu hava ne ki, biz ne havalarda oynadık" dedi.
"HAKEM İÇİN GÖRMEMEK AVANTAJDI"
Hakemin fırsatı kaçırdığını belirten teknik adam, "Hoca için de avantajdı, nasıl olsa görmüyorlar, mazeretleri vardı. Ben olsam oynatırdım, gözüme kar geldi derdim, geçer, giderdim. Bahane hazırdı, 'senin için müthiş bir maçtı dedim' ben de. Fırsatı kaçırdı. 9 puan kaybettik hakemlerle. VAR ile biz gerçekten çok etkilendik. Hakem golü verdi, vermedi konusuna bağlanıyor ama o anda ne hissettiklerimize bakılmıyor. Oyunun kaderini direkt etkiliyor VAR" diye konuştu.
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