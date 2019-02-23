SPOR

Samet Aybaba: Nasıl olsa görmüyorlar, bahanesi hazırdı

BURSASPOR HABERLERİ  | 23.02.2019 22:11 | Son Güncelleme

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, ertelenen Başakşehir maçı sonrasında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Aybaba, hakem Halis Özkahya'yı kastederek "Onun için de avantajdı, nasıl olsa görmüyorlar, mazeretleri vardı. Ben olsam oynatırdım, 'gözüme kar geldi' derdim, geçer, giderdim. Bahane hazırdı" ifadelerini kullandı.

Samet Aybaba: Nasıl olsa görmüyorlar, bahanesi hazırdı

Kendilerinin daha kötü şartlarda oynadıklarını belirten Aybaba, "Hoca bize göremediğini söyledi. Böyle devam etmenin mümkün olmadığını söyledi. Biz oynayalım istedik, çok engelleyici bir şey bize göre yoktu ama yöneten öyle uygun görünce, fazla da yapacak bir şeyimiz yok doğrusu. Bu hava ne ki, biz ne havalarda oynadık" dedi.

"HAKEM İÇİN GÖRMEMEK AVANTAJDI"
Hakemin fırsatı kaçırdığını belirten teknik adam, "Hoca için de avantajdı, nasıl olsa görmüyorlar, mazeretleri vardı. Ben olsam oynatırdım, gözüme kar geldi derdim, geçer, giderdim. Bahane hazırdı, 'senin için müthiş bir maçtı dedim' ben de. Fırsatı kaçırdı. 9 puan kaybettik hakemlerle. VAR ile biz gerçekten çok etkilendik. Hakem golü verdi, vermedi konusuna bağlanıyor ama o anda ne hissettiklerimize bakılmıyor. Oyunun kaderini direkt etkiliyor VAR" diye konuştu.


Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!Sevgilisi 14 yaşındaki kızına tecavüz ederken o zevkle izledi!
Aybaba'dan 3 puan iddiasıAybaba'dan 3 puan iddiası
Bursa'ya Sakho müjdesiBursa'ya Sakho müjdesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
samet aybaba Bursaspor başakşehir

En Çok Okunan Haberler

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Umreden döndü gelen içkiyi bakın ne yaptı

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Süleyman Soylu böyle duyurdu: Öyle bir şey icat ettik ki...

Fenerbahçe için bomba iddia!

Fenerbahçe için bomba iddia!

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

La Liga'dan rekor bedelle Çin'e gitti

Süper Lig'de flaş imza

Süper Lig'de flaş imza

Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Başakşehir - Bursaspor maçı tatil edildi

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Aybaba'dan istifa açıklaması

Aybaba'dan istifa açıklaması

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sakho'dan eleştirilere net cevap!

Sakho'dan eleştirilere net cevap!

'İki takımdan biri kırılır'

'İki takımdan biri kırılır'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samet Aybaba: Nasıl olsa görmüyorlar, bahanesi hazırdı

Samet Aybaba'dan hakeme şok sözler!

Samet Aybaba: Medipol Başakşehir maçından 3 puanla ayrılmak istiyoruz

Aybaba'dan 3 puan iddiası

Bursaspor'da Diafra Sakho, Başakşehir'e karşı forma giyebilir

Bursa'ya Sakho müjdesi

Bursaspor'da Sakho takıma dönüyor

Sakho takıma dönüyor

Bursaspor taraftarından yönetime pankartlı protesto

İsyan bayrağını çekildi! Şok protesto

Bursaspor mayıs ayında olağanüstü kongre kararı aldı

Bursaspor'dan kongre kararı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.