Samet Aybaba'nın 3 puan inancı

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aybaba, Antalyaspor'un bireysel yetenekleri üst düzeyde oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Rakiplerinin takım olarak kanatları iyi kullandığını vurgulayan Aybaba, "Bizim gelişen bir oyunumuz, sahaya yansıttığımız çok iyi şeyler var. Tabii ki eksiklerimiz de var. Bu eksiklerimiz üzerine yoğunlaşıyoruz. Özellikle hücumdaki eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Takımımdan ve oynanan oyundan memnunum. Son haftalarda bizi izleyenlerin de memnun olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bu iyi oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

AYBABA TRANSFER ÇALIŞMALARINA DA DEĞİNEREK ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Hasan Hüseyin Acar iki gün önce yanıma gelip kişisel sorunları olduğunu ve takıma performans anlamında katkı veremediğini söyledi. Biz bunu normal karşıladık. Ben de konuyu başkana ilettim. Başkan Berna Gözbaşı da Hasan Hüseyin'le konuşup karşılıklı olarak anlaştı. Ben istediğimiz performansı alamadığımız yerlere futbolcu almaktan yanayım. Böyle bir planımız var. Arkadaşlarımız izliyorlar. Takıma katkı sağlayacak birkaç oyuncu düşünüyoruz."