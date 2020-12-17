SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Kayserispor
  4. Samet Aybaba'nın 3 puan inancı

Samet Aybaba'nın 3 puan inancı

KAYSERİSPOR HABERLERİ  | 17.12.2020 15:59 | Son Güncelleme

Hes Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Süper Lig'in 13. haftasında Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda oynayacakları maçtan 3 puanla ayrılmak istediklerini söyledi.

Samet Aybaba'nın 3 puan inancı

Kulüp tesislerindeki antrenman öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Aybaba, Antalyaspor'un bireysel yetenekleri üst düzeyde oyunculara sahip olduğunu belirtti.

Rakiplerinin takım olarak kanatları iyi kullandığını vurgulayan Aybaba, "Bizim gelişen bir oyunumuz, sahaya yansıttığımız çok iyi şeyler var. Tabii ki eksiklerimiz de var. Bu eksiklerimiz üzerine yoğunlaşıyoruz. Özellikle hücumdaki eksiklerimiz üzerine çalışıyoruz. Takımımdan ve oynanan oyundan memnunum. Son haftalarda bizi izleyenlerin de memnun olduğunu düşünüyorum. Bir an önce bu iyi oyunu skora yansıtıp istediğimiz yerlere gelmek istiyoruz. Bu maçtan 3 puanla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

AYBABA TRANSFER ÇALIŞMALARINA DA DEĞİNEREK ŞUNLARI KAYDETTİ:

"Hasan Hüseyin Acar iki gün önce yanıma gelip kişisel sorunları olduğunu ve takıma performans anlamında katkı veremediğini söyledi. Biz bunu normal karşıladık. Ben de konuyu başkana ilettim. Başkan Berna Gözbaşı da Hasan Hüseyin'le konuşup karşılıklı olarak anlaştı. Ben istediğimiz performansı alamadığımız yerlere futbolcu almaktan yanayım. Böyle bir planımız var. Arkadaşlarımız izliyorlar. Takıma katkı sağlayacak birkaç oyuncu düşünüyoruz."

Geçen hafta ilk kez Süper Lig'de forma giyen genç kaleci Doğan Alemdar'ın iyi bir maç çıkardığını dile getiren Aybaba, "Henüz bir maça çıktı. O yüzden fazla abartmamak gerekir. Yaşı küçük de olsa bu formayı aldı. Bunu geliştirmesi ve ileriye götürmesi lazım. Bunun için de dolu dolu bir sezon geçirmesi gerekiyor" şeklinde görüş belirtti.

Oyuncu Pedro Henrique ise "Antalyaspor maçı zor olacak. Maça çok iyi hazırlanıyoruz. Son haftalarda çok iyi maçlar oynuyoruz. Çok iyi şeyler yapıyoruz fakat tek eksiğimiz 3 puan" ifadelerini kullandı.

ANTRENMAN

Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. İdman, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maçla sona erdi. Sarı-kırmızılı ekip, Fraport TAV Antalyaspor maçının hazırlıklarına yarın devam edecek.

KAYNAK: AA
FOTOĞRAF: AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En ünlü eşofman kimde? En ünlü eşofman kimde?
Trabzonspor, Kayseri'de de 1 puana razı oldu!Trabzonspor, Kayseri'de de 1 puana razı oldu!
İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'iİşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Koronavirüs meslek hastalığı oluyor iddiası!
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Pfizer’ın Covid-19 aşısını olan sağlık çalışanı 10 dakikada fenalaştı
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Seyfettin Anıl Yaşar, Süper Lig'in takibinde
Galatasaray'a transferde şok
Galatasaray'a transferde şok
Futbolu bırakacağı tarihi söyledi
Futbolu bırakacağı tarihi söyledi
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Altay Bayındır, Gaziantep FK maçında yok
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Fenerbahçe'de ayrılığı böyle duyurdu...
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Ünlü isimlerin ünlü çocukları
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Dünyaca ünlü teknik adam hayatını kaybetti
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Toroğlu bombayı patlattı! F.Bahçe'nin yeni hocasını açıkladı
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Bomba iddia! Erol Bulut değil Emre Belözoğlu...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Samet Aybaba'nın 3 puan inancı
Samet Aybaba'nın 3 puan inancı
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
Kayserispor’da Hasan Hüseyin Acar ile yollar ayrıldı
ÖZET | Kayserispor 0-0 Trabzonspor
Trabzonspor, Kayseri'de de 1 puana razı oldu!
Kayserispor'da bir futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kayserispor'da korona şoku!
Kayserispor'da Campanharo 3 hafta yok
Kayserispor'da yıldız isim 3 hafta yok
Hes Kablo Kayserispor 0-0 Fatih Karagümrük (Maç sonucu)
Kayseri'de gol sesi çıkmadı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.