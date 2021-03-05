Samet Liçina: En büyük acı popo estetiği...

Sosyal medya fenomeni Samet Liçina'nın hayatı merakla araştırılıyor. Armağan Çağlayan'ın programına katılarak gündem olan Samet Liçina, estetik bağımlısı olduğunu ve çok sevdiğini dile getirmişti.

Ken bebeğe benzetilen Samet Liçina, bir kardeşini kanser hastalığı nedeniyle kaybettiğini açıkladı.

Estetik yaptırmaktan çok zevk aldığını anlatan Liçina, mükemmeliyetçi ve aşırı düzenli bir insan olduğunu söyledi. En zor ameliyatının popo estetiği olduğunu ama artık ufak işlemlerde uyuşturucu krem bile kullandırtmadığını açıkladı.

Armağan Çağlayan'ın sorularını açık açık yanıtlayan Liçina açıklamasında şunları söyledi: "Estetik yaptırmayı çok seviyorum. Popomda da estetik var. Çok zor bir operasyondu. Tek gittim o kadar zordu ki kendimi camdan atmak ve ölmek istedim. Çünkü en büyük acı popo estetiği. İmplant yaptırdım. İçine bir şey koyup kapatıyorlar. Eve gittiğimde bir acı ayaklarımın üstüne basabilsem kendimi camdan aşağı atardım. Ama neyse ki geçti."

SAMET LİÇİNA KİMDİR?

Sırbistan asıllı olan Liçina, Dj olarak sahne alsa da sosyal medya fenomeni olarak tanınıyor. 23 Mayıs 1992 tarihinde dünyaya geldi. Annesi Sırbistan Novi Sad, babası ise Karadağ Montenegro nüfusundandır. 28 yaşında olan Liçina, 3 kardeş olduğunu ve birini lösemi nedeniyle yıllar önce kaybettiğini ifade etmişti. Ken Doll'a benzemek için hiç bir şey yapmadığını doğuştan benzediğini belirtti. Estetiğe olan ilgisi nedeniyle bağımlı olabileceğini açıkladı. İlk estetiğini de 17 yaşında yaptırdı.

Gece gündüz vakit buldukça yüzdüğünü bu şekilde formda kaldığını belirtmişti. Geçirdiği estetik ameliyat sayısını bilmediğini ve yılda bir defa yapmaya gayret ettiğini ifade ediyor.

