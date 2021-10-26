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Sami Saydan kimdir? Sami Saydan kaç yaşında ve nereli?

26.10.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şuursuz Aşk, Siccîn 6, Deliler Fatih'in Fermanı gibi projelerin görüntü yönetmenliğini üstlenen Sami Saydan, oğlunu kaybetti. Sami Saydan'ın oğlu Tuna Saydan geçtiğimiz gün son yolculuğuna uğurlandı. Bunun ardından Sami Saydan'ın hayatı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Sami Saydan kimdir? Sami Saydan kaç yaşında ve nereli?

Sami Saydan'ın 19 yaşındaki oğlu Tuna Saydan geçtiğimiz gün Kadıköy Göztepe'de motosikletiyle yaptığı kaza sonucunda, hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Sami Saydan'ı acı gününde sevdikleri yalnız bırakmadı. Cenazeye Ebru Şahin, İsmail Hacıoğlu, Hande Doğandemir, Mahsun Kırmızıgül, Selin Yağcıoğlu, Berk Atan, Tolgahan Sayışman ve Tuba Büyüküstün gibi ünlü isimler katıldı.

SAMİ SAYDAN KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

1 Ağustos 1973 doğumlu Sami Saydan 48 yaşındadır. Siirt doğumlu Saydan görüntü yönetmenidir. Saydan görüntü yönetmenliğine 2003'te başladı ve 24 film ve dizinin görüntü yönetmenliğini üstlendi. 2014'ten itibaren ise iki dizinin görüntü yönetmenliğini yaptı.

Sami Saydan, ünlü oyuncu Tuba Büyüküstün ile 2008-2010 yılları arasında beraberlik yaşamıştı. Büyüküstün, Saydan'ın en kötü gününde ona destek oldu.


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Tuba Büyüküstün
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