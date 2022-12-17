Samida kimdir, Gürcü mü? Kanal D'nin sevilen programı Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Samida'nın grup üyeleri...

Samida Kanal D’nin sevilen programlarından Şarkılar Bizi Söyler’e konuk olması nedeniyle 17 Aralık 2022 Cumartesi gününün en çok araştırılan konu başlıkları arasında yer alıyor. Ünlü müzik grubu, Hakan Altun, Sibel Can ve Hüsnü Şenlendirici'nin sunuculuğunu üstlendiği Şarkılar Bizi Söyler programında sevilen şarkılarını seslendirecek. Peki, Samida kimdir, Gürcü mü? İşte Şarkılar Bizi Söyler'in konuğu Samida hakkında merak edilenler...

SAMİDA KİMDİR?

Samida 2016'da Yudum şahin, Damla şahin ve Tamara şahin adında 3 kız kardeş tarafından kuruldu.

Samida Gürcü dilinde 3 kız kardeş anlamına gelmektedir.

İlk albümleri ALACA’dır.

ŞARKILAR BİZİ SÖYLER'İN KONUĞU SAMİDA GRUBUNUN ÜYELERİ

Yudum Şahin panduri, viyolonsel ve vokal performansı ile dikkat çekmektedir.

Damla Şahin salamuri, balaban ve vokal performansı ile adından söz ettirirken, Tamara Şahin keman ve vokal performansı ile öne çıkmaktadır.

Bu 3 kız kardeşin kurduğu müzik grubu Samida, kendine has bir icra ve düzenleme anlayışı oluşturarak geleneksel müziklerin icra ve duyuş özelliklerine yeni bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.

