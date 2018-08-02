Samir Nasri'nin cezası 18 aya çıkarıldı

UEFA'dan yapılan açıklamada, 27 Şubat'ta UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun yasaklı madde kullandığı gerekçesiyle eski Antalyasporlu futbolcu Samir Nasri'ye verdiği 6 aylık futboldan men cezasının 18 aya çıkarıldığı kaydedildi.
Açıklamada, 31 yaşındaki Fransız futbolcunun 1 Ocak 2019 tarihinde sahalara dönebileceği belirtildi. UEFA, Fransız futbolcunun 2016'da kullandığı ilaçlarla ilgili soruşturma başlatarak futbolcuyu doping yapmakla suçlamıştı. Nasri, geçmişe dönük olarak kullandığı ilaçlar hakkında UEFA'dan tedavi muafiyeti tanımasını talep etmişti.
UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulu, bu talebi geri çevirmiş ve bunun üzerine Fransız futbolcu Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesine (CAS) başvurmuştu. CAS, Nasri'nin, UEFA tarafından hakkında yürütülen doping soruşturmasına yaptığı itirazı reddetmişti ve CAS kararı sonrasında UEFA Kontrol, Etik ve Disiplin Kurulunun soruşturmaya devam edeceği bildirilmişti.
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