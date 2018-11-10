Samir Nasri, West Ham'dan 5 milyon Sterlin istedi

2017 yazında Antalyaspor'a transfer olan ancak Akdeniz ekibinde kısa süre forma giydikten sonra takımdan ayrılan Samir Nasri ile ilgili sıcak bir gelişme var.

Daily Mail'de yer alan habere göre, Premier Lig'de mücadele eden West Ham United, Fransız yıldıza talip oldu. Bonservisi elinde olan Samir Nasri, West Ham'ın ilgisine büyük bir taleple karşılık verdi.

Uzun süredir yeşil sahalardan uzak olan Nasri, West Ham'dan yıllık 5 milyon sterlin'lik ücret talep etti. West Ham United Menajeri Pellegrini, Manchester City'den eski öğrencisini kadrosuna katmak isterken Nasri'nin talep ettiği yıllık ücret transferin önünü kapattı.

Antalyaspor'dan ayrılan ve kanında tespit edilen doping maddesi nedeniyle UEFA'dan 6 aylık men cezası alan Nasri, Antalyaspor'un yanı sıra daha önce Marsilya, Arsenal, Manchester City ve Sevilla formaları giymişti. (Goal)

