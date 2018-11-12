Samir Nasri West Ham United ile sözleşme imzalamak üzere!

Son olarak Spor Toto Süper Lig ekibi Antalyaspor'dan ayrılan ve kanında tespit edilen doping maddesi nedeniyle UEFA'dan 6 aylık men cezası alan Nasri, İngiliz basınındaki iddialara göre İngiltere Premier League ekibi West Ham United için sağlık kontrollerinden geçecek.

Habere göre doping cezası aralık ayında tamamlanacak oyuncudan yeni yıldan itibaren faydalanmak isteyen West Ham United, onunla daha önce Manchester City'de çalışan teknik direktörleri Manuel Pellegrini'nin de onayıyla oyuncuyu kadrosuna katmak istiyor.

Sezon sonuna kadar sözleşme imzalanması beklenen 31 yaşındaki orta saha oyuncusunun haftalık 30 bin paund kazanacağı iddia edilirken, geçtiğimiz haftalarda aşil tendonundan geçirdiği sakatlık nedeniyle sezonu kapayan Andriy Yarmolenko'nun boşluğunu doldurması için Nasri'den beklentilerin yüksek olduğunun altı çizildi.

