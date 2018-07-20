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Samir Ujkani, Çaykur Rizespor'da

ÇAYKUR RİZESPOR HABERLERİ  | 20.07.2018 17:26 | Son Güncelleme

Çaykur Rizespor Kulübü, Kosova Milli Takımı'nın kalecisi Samir Ujkani ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

Samir Ujkani, Çaykur Rizespor'da

Çaykur Rizespor'un internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Dünya Kupası elemelerinde milli takımının 10 maçta kalesini koruyan 30 yaşındaki Samir Ujkani ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Açıklamada, futbolcunun kendisini 3 yıllığına yeşil-mavili renklere bağlayan sözleşmeyi, yönetici Saffet Mete'nin İstanbul'da bulunan ofisinde imzaladığı kaydedildi.

Ujkani

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Samir Ujkani Çaykur Rizespor

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