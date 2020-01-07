Sampdoria Jeison Murillo için Galatasaray'dan 12 milyon euro istedi

Luyindama'nın sakatlığı sonrasında devre arasında defansa takviye yapmak için girişimlerini sürdüren Galatasaray'a, listesinin ilk sırasındaki Jeison Murillo için Sampdoria'dan kötü haber geldi.

İtalyan ANSA Haber Ajansı'nın verdiği son dakika bilgisine göre Sampdoria, Galatasaray'ın sezon sonuna kadar geçerli olmak üzere yaptığı 1 milyon euroluk kiralama teklfiini reddetti.

İtalyan ekibinin Galatasaray'dan, oyuncu için Valencia'ya ödeme taahhütü verdiği 12 milyon euroluk bonservis bedelinin tamamını istediği ve Kolombiyalı oyuncuyu şu aşamada kiralık vermeye yanaşmadığı kaydedildi.

27 yaşındaki oyuncu, Cadiz, Las Palmas, Granada, Inter ve Barcelona'da forma giydi. Sampdoria'da bu sezonun ilk yarısında 11 karşılaşmaya çıkan Kolombiyalı stoper, 840 dakika sahada kaldı ve 1 sarı kart ile 1 kırmızı kart gördü

