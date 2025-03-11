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  4. Şampiyon atıcı! Yusuf Dikeç madalya kürsüsünü bırakmıyor... Hız kesmeden devam

Şampiyon atıcı! Yusuf Dikeç madalya kürsüsünü bırakmıyor... Hız kesmeden devam

Sercan Özdoğan Sercan Özdoğan Spor Editörü
11.03.2025 21:28
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Hırvatistan'da devam eden Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası'nda milli atıcı Yusuf Dikeç, erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde gümüş madalya aldı. Milli sporcu Geçtiğimiz günler havalı tabanca karışık takımlar kategorisinde Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı.

Şampiyon atıcı! Yusuf Dikeç madalya kürsüsünü bırakmıyor... Hız kesmeden devam

Osijek kentindeki organizasyonda erkekler 10 metre havalı tabanca solo kategorisinde mücadele eden milli sporculardan Yusuf Dikeç altın, Mustafa İnan ise bronz madalya maçına çıktı.

İKİNCİ OLDU

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Bağımsız sporcu olarak yarışan Rus Anton Aristarhov'a altın madalya maçında 15-12 yenilen Yusuf Dikeç, ikinci oldu. Dikeç, dün 10 metre havalı tabanca karışık takımlar kategorisinde Şevval İlayda Tarhan ile Avrupa şampiyonluğuna ulaşmıştı. Milli sporcu Mustafa İnan da Rumen Luca Joldea ile yaptığı bronz madalya karşılaşmasını 15-14 kaybetti.

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Anahtar Kelimeler:
spor Keskin Nişancı Okçu
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