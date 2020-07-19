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Şampiyon Başakşehir!

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.07.2020 23:01 | Son Güncelleme

Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'un evinde Konyaspor'a mağlup olmasının ardından Başakşehir şampiyonluğu garantiledi.

Şampiyon Başakşehir!

Süper Lig'in 33. haftasında Kayserispor ile karşılaşan Başakşehir tarihindeki ilk şampiyonluğu kazandı ve Süper Lig'deki 6. şampiyon oldu.

Trabzonspor'un Konyaspor'a 4-3 mağlup olmasının ardından Başakşehir şampiyonluğu garantiledi.

BAŞAKŞEHİR - KAYSERİ MAÇI DEVAM EDİYOR

Başakşehir'in - Kayserispor mücadelesi, elektrik kesintisi nedeniyle yaklaşık 15 dakika durdu, 1-0 Başakşehir'in üstünlüğü ile devam ediyor.

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Okuyucu Yorumları 31 yorum
Al sana 2010 trabzon
Başakşehir şike yaptı. Şampiyonluk aslında TS un hakkıydı :D :D
nasıl bir yaraymis
tebrikler Başakşehir küçük takımların hayallerini yıktın ama olsun
beinspor başakşehir e satar artık paket herkes ip tv ye kaçıyor
ama o beinspor olmazsa ip tv mac veremez
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