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  4. Şampiyon boksör Buse Naz Çakıroğlu, adını tekrar Avrupa'nın zirvesine yazdırma peşinde:

Şampiyon boksör Buse Naz Çakıroğlu, adını tekrar Avrupa'nın zirvesine yazdırma peşinde:

10.10.2022 11:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde zirvede yer almak. Şu an gerçekten 9'da 9 yapabilecek bir takıma sahibiz"

BİLAL KAHYAOĞLU - Tokyo Olimpiyatları'nda gümüş, mayıs ayında İstanbul'da düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda da altın madalya kazanan milli boksör Buse Naz Çakıroğlu, ikinci Avrupa şampiyonluğunu elde edebilmek için çalışıyor.

Karadağ'da 11-23 Ekim tarihlerinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'na Türkiye Boks Federasyonunun Kastamonu'da bulunan Kadıdağı Kamp Merkezi'nde hazırlanan Buse Naz, şampiyonada birincilik kürsüsüne çıkmayı hedefliyor.

Buse Naz Çakıroğlu, AA muhabirine, Kastamonu'daki son hazırlık döneminde İrlanda ve Hollanda ile ortak kamp yaptıklarını söyledi.

Ortak kampın verimli geçtiğini anlatan Buse Naz, "Hedefimiz Dünya Şampiyonası'nda olduğu gibi Avrupa Şampiyonası'nda da takım halinde zirvede yer almak. Şu an gerçekten 9'da 9 yapabilecek bir takıma sahibiz. 2023'ten itibaren olimpiyat kota maçları başlayacak. Buradaki sıralama, burada yaptığımız maçlar doğrudan orayı etkileyecek. Yani aslında hepsi olimpiyat için hazırlık, bir basamak." açıklamasında bulundu.

- "Çalışmalarımız güzel geçiyor"

Avrupa Şampiyonası'na iyi hazırlandıklarını vurgulayan Buse Naz, "Çalışmalarımız güzel geçiyor. Günde çift idman yapıyoruz. Antrenman şiddeti artıyor ama saatini düşürüyoruz. Hem dinlenmek hem de iyi bir form yakalamak istiyoruz. Şu an güzel ilerliyor." diye konuştu.

Madalya kazandıkça beklentinin de arttığını dile getiren Buse Naz, "Kariyerim açısından ikinci Avrupa şampiyonluğumu kazanmak istiyorum. En son 2019'da kazanmıştım. 2019'da Avrupa şampiyonu olup Avrupa'nın en iyi boksörü seçilmiştim." ifadelerini kullandı.

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