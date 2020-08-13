Şampiyon dizisi final yaptı! Tolgahan Sayışman ve Erkan Avcı'dan Şampiyon dizisine veda mesajları

TRT 1 ekranlarında yayınlanan, başrollerinde Tolgahan Sayışman, Erkan Avcı, Erdal Özyağcılar ve Yıldız Çağrı Atiksoy ‘un paylaştığı Şampiyon dizisi 13 Ağustos Perşembe akşamı final bölümüyle ekrana geldi.

Dizide Fırat rolünü canlandıran Tolgahan Sayışman, Instagram hesabından hayranlarına veda etti. Sayışman veda mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Fırat Bölükbaşı nam-ı diğer Kafkas!

Bu akşam son maçına çıkacak.

Senaryoyu ilk okuduğumda gerek fiziksel gerek mental olarak çok zorlu bir yolculuk olacağını biliyordum.Çok uzun saatler ve yorucu bir yolculuk geçirdik ekip olarak.

Bu süreçte Kafkas olmaya çalışmak kadar Kafkas olarak kalabilmekte çok disiplin isteyen bir süreçti özellikle fiziksel olarak.

Ekipçe başından beri inandığımız bir hikayemiz vardı ;tüm gücümüzle her türlü zorluğa karşı inandığımız hikayemizi anlatmaya çalıştık.

Şimdi buradan geriye bakınca çok zor ama çok güzel bir hikaye anlattığımızı düşünüyorum.

Bu yolculuğu benim için kolaylaştıran , beni destekleyen yönetmenlerime, oyuncu arkadaşlarıma ,ekibime senaristlerimize ve tabi ki bu zor ama bir o kadar da güzel hikayeyi bizimle beraber taşıyan tüm seyircilerimize sonsuz teşekkürler...

Yeni hikayelerde görüşmek üzere"