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Şampiyon Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti!

Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray, deplasmanda Göztepe'ye konuk oldu. Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, şampiyonluğunu ilan etse ligin son bölümünü kayıpsız geçmeyi hedefliyordu. Neredeyse tamamen rotasyonlu bir kadroyla Göztepe deplasmanına çıkan sarı-kırmızılılar, Kaan Ayhan ve Morata'nın golüyle rakibini 2-0 mağlup etti.

Şampiyon Galatasaray, Göztepe'yi deplasmanda 2-0 mağlup etti!
Emre Şen
Kaan Ayhan

Kaan Ayhan

TR Türkiye
Yaş: 31 / Pozisyon Defans
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'de heyacan 37. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor. Bitime 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, İzmir'de Göztepe'nin konuğu oldu. Rakibini 2-0 mağlup eden sarı-kırmızılılar rehavete yer vermedi.

ROTASYON DOLU KADRO

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Trendyol Süper Lig'in 37. haftasında Göztepe'ye konuk olan Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk, Bellona Kayserispor maçına göre ilk 11'de 10 değişiklik yaptı.

Kayserispor maçında forma giyen ancak cezalı duruma düşen Muslera ile Sara'nın yanı sırada Osimhen, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Toreira ve Abdülkerim Bardakçı, İzmir'e getirilmezken Buruk, Eren Elmalı, Sallai ve Lemina'yı ise yedek kulübesine çekti.

Sarı-kırmızılılar, Gürsel Aksel Stadı'ndaki karşılaşmaya Günay Güvenç, Kaan Ayhan, Cuesta, Sanchez, Jakobs, Kerem Demirbay, Berkan Kutlu, Frankowski, Ahmed Kutucu, Mertens ve Morata 11'i ile çıktı.

Yedek kulübesinde ise Jankat Yılmaz, Eyüp Aydın, Sallai, Eren Elmalı, Jelert, Yusuf Demir, Efe Akman, Metehan Baltacı, Arda Ünyay ve Lemina, yer aldı.

KAAN AYHAN'DAN MÜTHİŞ GOL

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Karşılaşmanın skorunu değiştiren gol Kaan Ayhan'dan geldi. Kazanılan serbest vuruşta müthiş bir gol atan Kaan Ayhan rakip kaleciyi çaresiz bıraktı ve takımını 1-0 öne geçirdi. Maçın son anlarında sahneye Morata çıktı ve mücadelenin skorunu belirledi.

TRİBÜNLER DOLDU

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Göztepe ve Galatasaraylı taraftarlar maça büyük ilgi gösterdi.

Göztepe taraftarına 4 bin bayrak dağıtıldı.

Türkiye Basketbol İkinci Ligi Final Grubu'nda şampiyon olarak üst lige çıkan Göztepe Erkek Basketbol Takımı, karşılaşma öncesinde taraftarı selamladı.

Galatasaraylı oyuncular ısınmaya üzerinde yıldız ve içerisinde futbolcuların resminin olduğu "şampiyon 2024-2025" yazan tişörtle çıktı.

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MS
Göztepe Göztepe
0 - 2
Galatasaray Galatasaray

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Göztepe Kaan Ayhan galatasaray
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