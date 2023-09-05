Şampiyon olan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nın tarifeli uçakla Türkiye'ye gelmesine İsmail Saymaz'dan tepki! ''Siz bunu yaparken utanmıyor musunuz?''

2023 CEV Avrupa Şampiyonası finalinde Sırbistan’ı 3-2’lik skorla yenerek tarihinde ilk kez zafere ulaşan A Milli Kadın Voleybol Takımı, şampiyonluk coşkusunu yaşamaya devam ediyor. Filenin Sultanları, İstanbul’da bir alışveriş merkezinde düzenlenen organizasyonda taraftarlarla bir araya geldi. Ay-yıldızlı oyuncular, seçtikleri şarkılarla sahneye çıkarak taraftarları selamladı. Oyuncular, gelenek haline gelen ‘Erik Dalı’ parçasıyla da şampiyonluğu coşkuyla kutladı.

TARİFELİ UÇAKLA GELDİLER

Sırbistan'ı mağlup ettikten bir gün sonra tarifeli uçakla ülkemize dönen millilerimiz, coşkulu bir taraftar topluluğuyla karşılanmıştı. Havalimanında yaşanan büyük sevinç sonrası gazeteci İsmail Saymaz'dan tepki geldi.

"BU KIZLARI NEREDEYSE BİSİKLETLE GETİRECEKTİNİZ"

İsmail Saymaz, "Cumhurbaşkanımızın 13 tane uçağı var. Neye yarıyor bu uçaklar? Sözde kemer sıkma politikasından anladığınız bu muydu? Tasarruf ede ede, bunu mu anladınız? Sizin 13 tane uçağınız var, 12'si işe yaramıyor. Cumhurbaşkanı buradan hangi sefere gitse yanına ne kadar iş bilmez gazeteci varsa onları götürüyor. Onlara özel uçak tahsis ediyor. Bu kızları neredeyse siz bisikletle getirecektiniz. Siz bu kızları sırtınızda taşımalısınız. Bu kızlara özel uçağı çok gördünüz. Cumhurbaşkanı da tarifeli uçağa binse o zaman anlarım. dedi.

"TÜRK FUTBOL MİLLİ TAKIMI OLSAYDI BÖYLE YAPMAZDINIZ"

Sözlerine devam eden İsmail Saymaz, "Afganistanlı mülteci bile özel uçakla ülkesine gönderiliyor. Voleybolcu kızları tarifeli uçakla getirdiniz. Siz delirdiniz mi? Biz Latin Amerika'dan tosuncuğu özel uçakla getirdik. Arnavutluk'tan Todex'ci Faruk'u getirdik. Bu kızları neredeyse kargo uçağıyla getiriyormuşsunuz ya. Utanmıyor musunuz siz? Böyle bir rezalet oluyor mu? Bunlar size gurur yaşatıyor, siz onları utandırıyorsunuz. Erkek voleybol takımı olsa böyle mi olurdu? Bunlar kadın diye mi böyle davranıyorsunuz? Türk futbol milli takımı olsaydı böyle yapmazdınız. Herkes biliyor." açıklamasını yaptı.

