Şampiyon olan Galatasaray'da inanılmaz rastlantı! Okan Buruk'un başarısının tarihlerini gören gözlerine inanamıyor...

Galatasaray 23. şampiyonluğunu kazandı. Ligin son haftasına kadar nefes kesen bir mücadele veren sarı-kırmızılılar, Ankaragücü karşısında aldığı galibiyetle ipi göğüsledi. Okan Buruk'un öğrencileri büyük bir sevinç yaşarken, ortaya çıkan detay ağızları açık bıraktı...

OYUNCUYKEN İLK ŞAMPİYONLUĞU ANKARAGÜCÜ MAÇIYLA GELMİŞ

Tarihler 30 Mayıs 1993'ü gösterdiğinde Okan Buruk, futbolcu olarak Galatasaray'da ilk şampiyonluğunu MKE Ankaragücü deplasmanında yaşadı.

TARİHLER BİLE AYNI!

Galatasaray, Teknik Direktör Okan Buruk önderliğinde, MKE Ankaragücü deplasmanında şampiyonluk ipini göğüsledi ve tıpkı oyunculuk kariyerinde olduğu gibi hocalık kariyerinde de ilk şampiyonluğunu yine burada elde etti.



